R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - N e l p o m e r i g g i o a P a l a z z o C h i g i l ’ e s e c u t i v o i n c o n t r e r à , s e c o n d o q u a n t o s i a p p r e n d e , i r a p p r e s e n t a n t i d i b a n c h e , a s s i c u r a z i o n i e i m p r e s e s u l l e m o d i f i c h e a l l a m a n o v r a t r a c c i a t e n e l v e r t i c e d i m a g g i o r a n z a c h e s i è s v o l t o i e r i , s e m p r e a P a l a z z o C h i g i . A l t a v o l o d i o g g i d o v r e b b e r o e s s e r e p r e s e n t i i l v i c e p r e m i e r e m i n i s t r o d e g l i E s t e r i , A n t o n i o T a j a n i , i l m i n i s t r o d e l l ’ E c o n o m i a , G i a n c a r l o G i o r g e t t i , e i l n u m e r o d u e d e l M e f , M a u r i z i o L e o .