R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " A L a n d i n i , c h e c r i t i c a q u a l s i a s i c o s a v e n g a d a l c e n t r o d e s t r a , d i c o s o l o u n a c o s a : s t u d i u n p o ’ d i p i ù . I n t a n t o g l i d i a m o u n a n o t i z i a : l a ' t a s s a s u l l ’ o r o ' , c o m e l a c h i a m a l u i , n o n è u n a t a s s a . È s e m p l i c e m e n t e u n o s t r u m e n t o c h e p e r m e t t e d i f a r e m e r g e r e m e r c a t o n e r o . N o n c ’ e n t r a n o n u l l a l e c a t e n i n e " . C o s ì i l p o r t a v o c e d i F o r z a I t a l i a R a f f a e l e N e v i . " G r a z i e a q u e s t a n o r m a , i l c i t t a d i n o p a g a i l 1 3 % a l l o S t a t o e p u ò v e n d e r e i l s u o o r o c h e , a l t r i m e n t i , s a r e b b e i n t e r a m e n t e s o g g e t t o a d u n a t a s s a z i o n e d e l 2 6 % . S e m p l i c e m e n t e , r i p r i s t i n i a m o u n a n o r m a c h e g i à e s i s t e v a e c h e f a v o r i s c e l ’ e m e r s i o n e d e l s o m m e r s o . A l u i p r o b a b i l m e n t e p i a c e s o l o l a p a t r i m o n i a l e . N o i , i n v e c e , v o g l i a m o t u t e l a r e i l r i s p a r m i o d e l l e f a m i g l i e , a i u t a n d o l e a r e g o l a r i z z a r s i s e n z a d e p a u p e r a r e l e p r o p r i e r i c c h e z z e " , c o n c l u d e .