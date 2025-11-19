R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " G l i e m e n d a m e n t i c h e p r e s e n t i a m o o g g i s o n o i l f r u t t o d e l g r a n d e l a v o r o d e l d i p a r t i m e n t o S a n i t à d e l l a L e g a , i n p r i m i s d e l s u o r e s p o n s a b i l e E m a n u e l e M o n t i . I n t e r v e n t i c h e , l o r i c o r d i a m o , s a r a n n o p o s s i b i l i g r a z i e a l l ’ i m p e g n o p r o f u s o d a M a t t e o S a l v i n i c h e h a c h i e s t o a g r a n v o c e u n c o n t r i b u t o d a p a r t e d e g l i i s t i t u t i d i c r e d i t o e a s s i c u r a t i v i . I 5 m i l i a r d i d i e u r o c h e v e r r a n n o d a l l e b a n c h e , i n f a t t i , p o t r a n n o c o n t r i b u i r e a i n c r e m e n t a r e i l f o n d o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , u n a s c e l t a d i b u o n s e n s o m a a n c h e l a p i ù c h i a r a r i s p o s t a a q u e l l a s i n i s t r a c h e c i a c c u s a d i n o n a v e r e a c u o r e l a s a n i t à " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d e l l a L e g a a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i R i c c a r d o M o l i n a r i , a m a r g i n e d e l l a c o n f e r e n z a d i p r e s e n t a z i o n e d e g l i e m e n d a m e n t i d e l p a r t i t o a l l a m a n o v r a . " G l i e m e n d a m e n t i c h e a b b i a m o p r e s e n t a t o s o n o c e n t r a t i s u t e m i s e n s i b i l i c o m e l a c u r a e l a p r e v e n z i o n e d e l l e p a t o l o g i e o n c o l o g i c h e , l a t u t e l a d e l l e p r o f e s s i o n i s a n i t a r i e e i l s u p e r a m e n t o d e l v i n c o l o d i e s c l u s i v i t à , b a t t a g l i a c h e l a L e g a p o r t a a v a n t i d a t e m p o , m a a n c h e l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , l ’ a b b a t t i m e n t o d e l l e l i s t e d i a t t e s a e i m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e . V o g l i a m o d a r e c o s ì , c o n r e s p o n s a b i l i t à , u n s e g n a l e c h i a r o e r i s p o s t e p u n t u a l i c o n c u i g a r a n t i r e u n a s a n i t à p i ù m o d e r n a , e f f i c i e n t e e v i c i n a a i c i t t a d i n i " , c o n c l u d e .