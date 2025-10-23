R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " È u n a m a n o v r a m o l t o p r u d e n t e c h e d e v e r i s p o n d e r e a l l ’ e s i g e n z a d i r i s p e t t a r e l e n u o v e r e g o l e d e l P a t t o d i s t a b i l i t à . A b b i a m o a v u t o g l i a n n i p o s t - C o v i d i n c u i e r a n o s t a t i t o l t i i v i n c o l i d i b i l a n c i o , m a q u e s t i s o n o t o r n a t i e l ’ o b i e t t i v o d e l g o v e r n o è r i e n t r a r e n e l r a p p o r t o e a n t i c i p a r e a l 3 % , q u i n d i r i e n t r a r e n e i p a r a m e t r i c h i e s t i d a l l ’ E u r o p a g i à c o n l a m a n o v r a d i q u e s t ’ a n n o . È u n a m a n o v r a c h e d i m o s t r a c h e s i p u ò e s s e r e p r u d e n t i , m a n t e n e r e i n b u o n o s t a t o i c o n t i p u b b l i c i s e n z a a u m e n t a r e l e t a s s e o f a r e d e i t a g l i " . C o s ì R i c c a r d o M o l i n a r i , c a p o g r u p p o d e l l a L e g a a l l a C a m e r a , i n t e r v e n e n d o a P i n g P o n g s u R a i R a d i o 1 . " C o n l e r i s o r s e a d i s p o s i z i o n e , c h e n o n s o n o m o l t e , e v o g l i o r i c o r d a r e c h e g r a n p a r t e d e l l e e n t r a t e a r r i v a d a l l a t a s s a z i o n e v o l u t a d a l l a L e g a s u b a n c h e e a s s i c u r a z i o n i , p i ù d i 4 m i l i a r d i q u e s t ’ a n n o e 1 0 m i l i a r d i n e l g i r o d i t r e a n n i , c o n t i n u i a m o u n p e r c o r s o v i r t u o s o d i t a g l i o d e l l e t a s s e . L ’ a n n o s c o r s o e r a s t a t o s t a b i l i z z a t o i l t a g l i o d e l c u n e o f i s c a l e p e r i l a v o r a t o r i d i p e n d e n t i , q u e s t ’ a n n o c i s a r à i l t a g l i o d i d u e p u n t i p e r c e n t u a l i d e l l ’ I r p e f p e r i l c e t o m e d i o , d a l 3 5 a l 3 3 % , c i s a r à l a r o t t a m a z i o n e d e l l e c a r t e l l e , c h e e r a u n i m p e g n o e l e t t o r a l e d e l l a L e g a , e l a f l a t t a x a l 5 % p e r g l i i n c r e m e n t i s a l a r i a l i d e i r i n n o v i c o n t r a t t u a l i , p e r d a r e u n o s t r u m e n t o a i m p r e s e e s i n d a c a t i p e r a u m e n t a r e g l i s t i p e n d i " , c o n c l u d e .