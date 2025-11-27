R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " A l t r o c h e ' t e s o r o d e l p o p o l o i t a l i a n o ' : l ’ e m e n d a m e n t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a s u l l ’ o r o d i B a n k i t a l i a è l ’ e n n e s i m o p a s t i c c i o , l a r i p r o p o s i z i o n e d i u n a v e c c h i a b a n d i e r i n a i d e o l o g i c a t r a v e s t i t a d a g r a n d e b a t t a g l i a p a t r i o t t i c a . U n a n o r m a t o t a l m e n t e i n u t i l e , v i s t o c h e l a B a n c a d ’ I t a l i a è g i à u n ’ i s t i t u z i o n e p u b b l i c a , e s o p r a t t u t t o t e c n i c a m e n t e i n s o s t e n i b i l e : v i o l e r e b b e i T r a t t a t i e u r o p e i , a p r i r e b b e c o n t e n z i o s i c o n l a B c e , c o n l a C o m m i s s i o n e e p e r s i n o c o n i l Q u i r i n a l e , e r i s c h i e r e b b e p e r f i n o d i s p a l a n c a r e a l l ’ I t a l i a n u o v e p r o c e d u r e d ’ i n f r a z i o n e " . C o s ì i n u n a n o t a A n t o n i o M i s i a n i , r e s p o n s a b i l e E c o n o m i a n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d . " S i a m o d i f r o n t e a l r i t o r n o d i u n a v e c c h i a b a n d i e r a i d e n t i t a r i a d e l l a d e s t r a e u r o s c e t t i c a - p r o s e g u e - q u e l l a c h e a i t e m p i d e i ' n o e u r o ' v o l e v a s o t t r a r r e l ’ o r o a l S i s t e m a e u r o p e o d e l l e b a n c h e c e n t r a l i . O g g i l ’ o p z i o n e I t a l e x i t n o n c ’ è p i ù , a l m e n o a p a r o l e , m a e v i d e n t e m e n t e l a t e n t a z i o n e d e l l a p r o p a g a n d a è r i m a s t a i n t a t t a . P e c c a t o c h e l ’ u n i c o e f f e t t o r e a l e d e l l ’ e m e n d a m e n t o s a r e b b e c r e a r e u n p r o b l e m a d o v e n o n e s i s t e : l e r i s e r v e a u r e e s o n o g i à g e s t i t e e d e t e n u t e , g i u s t a m e n t e , d a B a n k i t a l i a n e l p i e n o r i s p e t t o d e l l e r e g o l e e u r o p e e . I l v e r o t e m a n o n è d i c h i s i a l ’ o r o , m a d o v e s i a c u s t o d i t o . O l t r e m i l l e t o n n e l l a t e d e l l e n o s t r e r i s e r v e s o n o n e g l i S t a t i U n i t i : q u i s ì c h e s e r v i r e b b e u n a r i f l e s s i o n e s e r i a , m a g a r i p r e n d e n d o e s e m p i o d a G e r m a n i a , P a e s i B a s s i , A u s t r i a o B e l g i o , c h e d a a n n i h a n n o i n i z i a t o i l r i m p a t r i o d e l l ’ o r o c u s t o d i t o a l l ’ e s t e r o . U n a s c e l t a c o m p l e s s a , c e r t o , m a c o n c r e t a . N o n u n a b a n d i e r i n a i d e o l o g i c a i n f i l a t a n e l l a l e g g e d i b i l a n c i o p e r d i s t r a r r e l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a " . " M e n t r e l ’ I t a l i a è f e r m a , l e f a m i g l i e f a n n o i c o n t i c o n u n c a r o - v i t a m i c i d i a l e e l a l e g g e d i b i l a n c i o s i i n c e p p a t r a a f f i t t i b r e v i e d i v i d e n d i , l a m a g g i o r a n z a t r o v a i l t e m p o d i g i o c a r e a l l a ' c o r s a a l l ’ o r o ' . S a r e b b e q u a s i d i v e r t e n t e , s e n o n c i f o s s e d i m e z z o l a c o n d i z i o n e d e l l e f a m i g l i e e d e l l e i m p r e s e . G l i i t a l i a n i a s p e t t a n o r i s p o s t e s u s a l a r i , i m p r e s e , i n v e s t i m e n t i , s a n i t à . I n v e c e F d I r i s p o l v e r a l e v e c c h i e b a t t a g l i e d e l l a d e s t r a n o s t a l g i c a . U n c a p o l a v o r o d i p r i o r i t à r o v e s c i a t e " , c o n c l u d e .