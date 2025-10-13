R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n p o s s i a m o a c c o n t e n t a r c i d i u n a c r e s c i t a d e l l o z e r o v i r g o l a . L o s v i l u p p o d e v e t o r n a r e a l c e n t r o d e l l a p r o s s i m a l e g g e d i b i l a n c i o . I l g o v e r n o a s c o l t i l e p a r t i s o c i a l i : u n a m a n o v r a m i n i m a l i s t a c o m e q u e l l a c h e s i p r o s p e t t a è d e l t u t t o i n a d e g u a t a , n o n è s u f f i c i e n t e m a n t e n e r e i c o n t i s o t t o c o n t r o l l o s e l ’ e c o n o m i a r i m a n e s t a g n a n t e . S e n z a u n a s t r a t e g i a d i r i l a n c i o d e g l i i n v e s t i m e n t i , l ’ I t a l i a r i s c h i a d i r e s t a r e f e r m a . S e r v e c o r a g g i o e v i s i o n e , d u e c a r a t t e r i s t i c h e p u r t r o p p o d e l t u t t o a s s e n t i n e l l a p o l i t i c a e c o n o m i c a d e l g o v e r n o M e l o n i " . C o s ì i n u n a n o t a A n t o n i o M i s i a n i , r e s p o n s a b i l e E c o n o m i a e i m p r e s a d e l P d , a m a r g i n e d e l l ’ a s s e m b l e a d i A s s o l o m b a r d a a M i l a n o . " I l d i v a r i o n e l l e r i s o r s e e n e g l i s t r u m e n t i d e d i c a t i a l l e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i t r a I t a l i a e G e r m a n i a - p r o s e g u e - è i l s i m b o l o d e l r i t a r d o c h e d o b b i a m o c o l m a r e , s e v o g l i a m o c h e i l n o s t r o P a e s e t o r n i c o m p e t i t i v o e p r o t a g o n i s t a i n E u r o p a . I l m o d o d i f a r e i m p r e s a s t a c a m b i a n d o p r o f o n d a m e n t e , s u l l a s p i n t a d e l l a r i v o l u z i o n e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . È u n c a m b i o d i p a r a d i g m a v e r o . I l r i l a n c i o d e g l i i n v e s t i m e n t i i n i n n o v a z i o n e è d u n q u e u n a p r i o r i t à n a z i o n a l e p e r a c c r e s c e r e l a p r o d u t t i v i t à : n o n s o l o g l i i n v e s t i m e n t i n e l l e n u o v e t e c n o l o g i e , m a a n c h e i n f o r m a z i o n e e p e r a c c r e s c e r e l e c o m p e t e n z e d e l l e p e r s o n e . D o p o i l f a l l i m e n t o d i T r a n s i z i o n e 5 . 0 , s e r v e u n n u o v o p r o g r a m m a d i i n c e n t i v i s e m p l i c e , a c c e s s i b i l e e c a p a c e d i c o n i u g a r e t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e e c o n v e r s i o n e e c o l o g i c a " . " È i n n a n z i t u t t o s u q u e s t o t e r r e n o c h e s i m i s u r a l a c a p a c i t à d e l P a e s e d i m e t t e r e i n c a m p o u n a v e r a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e . I l s e c o n d o n o d o c h e n o n p o s s i a m o p e r m e t t e r c i d i i g n o r a r e è i l c o s t o e l e v a t i s s i m o d e l l ’ e n e r g i a , c h e r e s t a u n p e s a n t e s q u i l i b r i o c o m p e t i t i v o . L ’ u n i c a r i s p o s t a e f f i c a c e i n t e m p i r a p i d i è a c c e l e r a r e s u l l a p r o d u z i o n e d a f o n t i r i n n o v a b i l i e d i s a c c o p p i a r e i l c o s t o d e l l ’ e l e t t r i c i t à d a q u e l l o d e l g a s , r i d u c e n d o i c o s t i , a u m e n t a n d o l a s i c u r e z z a e n e r g e t i c a e a b b a t t e n d o l e e m i s s i o n i . È a n c h e d a l l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l n o s t r o m e r c a t o e n e r g e t i c o c h e d i p e n d e r à l a f o r z a d e l n o s t r o f u t u r o . E n o n c ’ è f u t u r o s e n z a i n d u s t r i a , n é p e r l ’ I t a l i a , n é p e r l ’ E u r o p a " , c o n c l u d e .