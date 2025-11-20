R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N e l l a L e g g e d i B i l a n c i o d e l G o v e r n o M e l o n i i n o d i s t r u t t u r a l i c h e f r e n a n o l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e s o n o t o t a l m e n t e i g n o r a t i . V i c e v e r s a , a l c u n e s c e l t e r i s c h i a n o d i c o m p l i c a r e u l t e r i o r m e n t e l a v i t a a g l i i m p r e n d i t o r i . S u l f i s c o , l a r i d u z i o n e d e l l ’ a l i q u o t a I r p e f è u n i n t e r v e n t o l i m i t a t o e l a p r e s s i o n e f i s c a l e r e s t e r à a l l i v e l l o p i ù a l t o d e g l i u l t i m i d i e c i a n n i , b e n a l d i s o p r a d e l l a m e d i a e u r o p e a . L a d e t a s s a z i o n e a l 5 % d e i r i n n o v i c o n t r a t t u a l i h a f i n a l i t à d e l t u t t o c o n d i v i s i b i l i m a c o s ì c o m e è s t a t a p r e v i s t a c r e a d i s p a r i t à : c h i e d e r e m o c o n u n e m e n d a m e n t o c h e a b b i a m o s e g n a l a t o d i r i c o m p r e n d e r e i C c n l r i n n o v a t i n e l 2 0 2 4 e d e s c l u d e r e i c o n t r a t t i p i r a t a . L ’ a r t i c o l o 2 6 è u n e r r o r e g r a v e : l a r e s t r i z i o n e a l l a c o m p e n s a z i o n e d e i c r e d i t i f i s c a l i r i s c h i a d i c o l p i r e l a l i q u i d i t à d e l l e i m p r e s e . I l P d l a v o r e r à i n c o m m i s s i o n e b i l a n c i o p e r a b r o g a r e q u e s t a n o r m a " . C o s ì i l s e n a t o r e A n t o n i o M i s i a n i , r e s p o n s a b i l e e c o n o m i c o P d . " S u g l i i n v e s t i m e n t i , d o p o l a d i s a s t r o s a g e s t i o n e d e l P i a n o T r a n s i z i o n e 5 . 0 - p r o s e g u e - i l g o v e r n o h a d e c i s o d i t o r n a r e a l s u p e r e i p e r a m m o r t a m e n t o . I n o d i d a a f f r o n t a r e s o n o d u e : g l i s t a n z i a m e n t i s o n o l i m i t a t i d a l p u n t o d i v i s t a q u a n t i t a t i v o e n e l l o r o o r i z z o n t e t e m p o r a l e e a b b a n d o n a r e i l c r e d i t o d ’ i m p o s t a r i s c h i a d i a u m e n t a r e l a b u r o c r a z i a e r e s t r i n g e r e l a p l a t e a . S e r v o n o s t r u m e n t i s t a b i l i e u t i l i z z a b i l i a n c h e d a l l e m i c r o i m p r e s e , r i p r i s t i n a n d o i l c r e d i t o d ’ i m p o s t a e p o t e n z i a n d o l a d o t a z i o n e d i r i s o r s e c o n u n r e s p i r o a l m e n o t r i e n n a l e . L ’ e m e n d a m e n t o c h e a b b i a m o c o n d i v i s o e s e g n a l a t o i n s i e m e a l l e a l t r e f o r z e d e l l ’ o p p o s i z i o n e v a i n q u e s t a d i r e z i o n e . l r i f i n a n z i a m e n t o d e l c r e d i t o d ’ i m p o s t a p e r l a Z e s u n i c a è u n a s c e l t a c o n d i v i s i b i l e , m a l a s o g l i a m i n i m a d a 2 0 0 m i l a e u r o e s c l u d e m i g l i a i a d i p i c c o l e i m p r e s e d e l S u d . U n o d e g l i e m e n d a m e n t i c h e a b b i a m o s e g n a l a t o p r o p o r r à d i r i d u r l a a 1 0 0 m i l a , m e n t r e u n s e c o n d o e m e n d a m e n t o , p r e s e n t a t o e s e g n a l a t o c o n l e a l t r e f o r z e d i o p p o s i z i o n e , p r o p o r r à d i e s t e n d e r e a t u t t a I t a l i a l ’ a u t o r i z z a z i o n e u n i c a e s e m p l i f i c a t a p r e v i s t a o g g i p e r l a Z e s " . " L a m a n o v r a i g n o r a i l t e m a d e l l ’ a c c e s s o a l c r e d i t o , m e n t r e i p r e s t i t i a l l e P m i s o n o i n c o s t a n t e c a l o : l o s t o c k d i c r e d i t o b a n c a r i o v e r s o l e p i c c o l e i m p r e s e i n t r e a n n i è c a l a t o d i o l t r e i l 2 1 % . S e r v o n o r i s p o s t e s u l l a o p e r a t i v i t à f u t u r a d e l F o n d o c e n t r a l e d i g a r a n z i a p e r l e P m i . L a p r o p o s t a a v a n z a t a d a l l e a s s o c i a z i o n i d e g l i a r t i g i a n i d i u n F o n d o n a z i o n a l e p e r i l c r e d i t o d i p i c c o l o i m p o r t o è i n t e r e s s a n t e , s i a m o p r o n t i a s o s t e n e r l a . C o n t i n u e r e m o a l a v o r a r e i n P a r l a m e n t o p e r c o r r e g g e r e u n a m a n o v r a c h e , c o s ì c o m ’ è , n o n f a n u l l a p e r f a r e r i p a r t i r e l ’ I t a l i a e , a n z i , r e n d e r à p i ù d i f f i c i l e i n v e s t i r e , c r e s c e r e e f a r e i m p r e s a " , c o n c l u d e .