R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " G i o r g i a M e l o n i p u ò d i r e c i ò c h e v u o l e , m a i n u m e r i r a c c o n t a n o u n ’ a l t r a v e r i t à : l e u l t i m e d u e l e g g i d i b i l a n c i o h a n n o g i à t o l t o 1 0 m i l i a r d i e 7 0 0 m i l i o n i a g l i e n t i l o c a l i t r a s p e s a c o r r e n t e e i n v e s t i m e n t i . D i r e c h e q u e s t a è u n a ' m a n o v r a s e n z a t a g l i ' v u o l d i r e f a r e i l g i o c o d e l l e t r e c a r t e . L a v e r i t à è c h e i l g o v e r n o d i d e s t r a h a a b b a n d o n a t o i t e r r i t o r i e i g n o r a i b i s o g n i r e a l i d e l l e p e r s o n e " . L o d i c e A n t o n i o M i s i a n i , r e s p o n s a b i l e E c o n o m i a d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o . " S o l o n e l t r i e n n i o 2 0 2 6 - 2 0 2 8 v e r r a n n o m e n o 3 m i l i a r d i e 4 0 0 m i l i o n i , c o s t r i n g e n d o i c o m u n i , l e p r o v i n c e e l e c i t t à m e t r o p o l i t a n e a r i d u r r e i s e r v i z i e a c a n c e l l a r e m i g l i a i a d i o p e r e p u b b l i c h e . L a s i t u a z i o n e p e g g i o r a s e p e n s i a m o c h e n e l l a l e g g e d i b i l a n c i o d i q u e s t ’ a n n o s i c o n t i n u a a i g n o r a r e l ’ e m e r g e n z a a b i t a t i v a , s c a r i c a n d o s u i c o m u n i l ’ o n e r e d i s o s t e n e r e l e f a m i g l i e p i ù f r a g i l i c h e v i v o n o i n a f f i t t o , e n o n c ’ è u n e u r o i n p i ù p e r i l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e , n o n o s t a n t e l ’ a u m e n t o d e i c o s t i e i l c o n t r a t t o d i l a v o r o d a r i n n o v a r e " . " Q u e s t i s o n o i f a t t i , t u t t o i l r e s t o è p r o p a g a n d a . M e l o n i e G i o r g e t t i f a r e b b e r o m e g l i o a i n i z i a r e a r i s a r c i r e g l i e n t i l o c a l i d e i t a g l i d i q u e s t i a n n i " .