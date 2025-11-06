R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D e i d a t i e m e r s i d a l l e a u d i z i o n i d i o g g i s u l l a l e g g e d i b i l a n c i o , n e s s u n o h a r i p r e s o i l f a t t o c h e l ’ I r p e f s i a d i v e n t a t a p i ù r e d i s t r i b u i v a . N e s s u n o h a r i p r e s o i l f a t t o c h e i n q u e s t i a n n i l e r i d u z i o n i f i s c a l i h a n n o b e n e f i c i a t o s o p r a t t u t t o i r e d d i t i b a s s i " . C o s ì i n u n a n o t a L u i g i M a r a t t i n , s e g r e t a r i o d e l P a r t i t o l i b e r a l d e m o c r a t i c o . " P o l i t i c i p o p u l i s t i , e q u e l l a p a r t e d i i n f o r m a z i o n e c h e a i p o p u l i s t i l i s c i a i l p e l o , h a n n o p r e f e r i t o i n v e n t a r e i l m e s s a g g i o o p p o s t o : c h e s i s t a r e b b e f a v o r e n d o i ' r i c c h i ' . S i t r a t t a d i u n a c o l o s s a l e b u g i a . A o n o r d e l v e r o i n v e c e , e d è i l m o t i v o p e r c u i i l P a r t i t o l i b e r a l d e m o c r a t i c o è c o n t r a r i o a q u e s t o i n t e r v e n t o , i l c e t o m e d i o d i q u e s t o p a e s e c o n t i n u e r à a d e s s e r e i l p i ù t a r t a s s a t o d e l m o n d o o c c i d e n t a l e ” , c o n c l u d e .