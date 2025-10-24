N a p o l i , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " E ' n e c e s s a r i o d a r e r i s p o s t a a l l ’ i n v e r n o d e m o g r a f i c o . E i l l e g i s l a t o r e l o s t a f a c e n d o c o n l a m a n o v r a e c o n o m i c a , c h e m e t t e s u l l a c o n c i l i a z i o n e v i t a - l a v o r o l e m i s u r e p i ù i m p o r t a n t i d e l p a c c h e t t o r i s e r v a t o a l l a v o r o , p u n t a n d o a d a r e u n a m a n o n o n s o l o a l l e d o n n e m a a t u t t i n o i p e r c h é s e o g g i m a n c a n o r i s o r s e n e l m e r c a t o d e l l a v o r o l e d o b b i a m o a n d a r e a p r e n d e r e a l l ’ e s t e r n o d i e s s o e c i o è n e l l a v o r o f e m m i n i l e . C i s o n o q u i n d i m i s u r e i m p o r t a n t i s u i c o n g e d i , s u i g i o r n i d i m a l a t t i a . M a c i s o n o a n c h e m i s u r e s u l w e l f a r e : s i a m o r i u s c i t i a p o r t a r e l a s o g l i a e s e n t a s s e d e i b u o n i p a s t o d a g l i 8 a 1 0 e u r o , e n o n è s t a t o p o c o . E p o i l a p o s s i b i l i t à d i a n d a r e a d e t a s s a r e g l i s t r a o r d i n a r i . I n s o m m a t u t t e m i s u r e c h e d a n n o a m p i o r e s p i r o e s o n o u n s e g n a l e f o r t e d i c o m e q u e s t o g i o v a n i v o g l i a r i d a r e p o s s i b i l i t à d i s p e s a a l m o n d o d e l l a v o r o " . L o h a d e t t o P a o l a M a n c i n i , s e n a t r i c e d i F d i , i n t e r v e n e n d o a l l a c o n v e n t i o n n a z i o n a l e d e i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o a N a p o l i , i n o c c a s i o n e d e l 6 0 e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l C o n s i g l i o n a z i o n a l e d e i p r o f e s s i o n i s t i .