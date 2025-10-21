R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ L a m a n o v r a , c h e d e v e a n c o r a e s s e r e a p p r o v a t a d a l P a r l a m e n t o , c i v e d e a b b a s t a n z a s o d d i s f a t t i p e r a l c u n e m i s u r e c h e a b b i a m o c a l d e g g i a t o e a l m e n o q u e s t a v o l t a n o n p e n a l i z z a n o c h i h a r e t r i b u z i o n i m e d i o - a l t e e s u p p o r t a n o i c a m b i a m e n t i d e l l a s o c i e t à , m a m a n c a n o i d e e e i n v e s t i m e n t i c o n c r e t i p e r l a c r e s c i t a ” . Q u e s t o i l p r i m o g i u d i z i o a c a l d o d e l p r e s i d e n t e d i M a n a g e r i t a l i a M a r c o B a l l a r è , c h e h a r e c e n t e m e n t e i n c o n t r a t o i l v i c e m i n i s t r o d e l l ’ E c o n o m i a M a u r i z i o L e o . “ C e r t o , s a p p i a m o d e i v i n c o l i d i b i l a n c i o e u r o p e i , m a q u e s t o – c o n t i n u a B a l l a r è – è s o l o u n a m i n i m a p a r t e d i q u a n t o c h i e d e d a t e m p o c h i , c o m e n o i ' s o l i t i n o t i ' , s o s t i e n e c o n l e p r o p r i e t a s s e i l P a e s e . I n f a t t i , q u e s t a s t e s s a m a n o v r a è s o s t e n u t a c o n o l t r e 6 m i l i a r d i d i m a n c a t a r e s t i t u z i o n e d e l f i s c a l d r a g d i c h i p a g a g i à t u t t o e p e r t u t t i ” . R e s t a n o , a g i u d i z i o d i M a n a g e r i t a l i a , g l i a s p e t t i n e g a t i v i l e g a t i a l l ’ e n n e s i m a r o t t a m a z i o n e d e l l e c a r t e l l e e s a t t o r i a l i , c o n t i n u a n d o a p r e m i a r e c h i e v a d e . M e n t r e m a n c a n o d e l t u t t o i n v e s t i m e n t i p e r l a c r e s c i t a . “ P u r c o n s c i d e i v i n c o l i d i b i l a n c i o e u r o p e i , n o n p o s s i a m o p o i a c c e t t a r e – c o n t i n u a B a l l a r è – c h e n o n s i g u a r d i a l f u t u r o , c h e n o n s i i n v e s t a s e r i a m e n t e i n f o r m a z i o n e , d i g i t a l i z z a z i o n e , c o m p e t i t i v i t à e , m a g g i o r m e n t e , n e l w e l f a r e c o n t r a t t u a l e . S e r v e u n a v i s i o n e , s e r v e u n a p o l i t i c a e c o n o m i c a c h e m e t t a a l c e n t r o i l l a v o r o q u a l i f i c a t o , l a m a n a g e r i a l i t à , l a c a p a c i t à d i g e n e r a r e v a l o r e d i p e r s o n e e i m p r e s e ” . M a n a g e r i t a l i a , c o n c l u d e l a n o t a , " c o n t i n u e r à a f a r e l a s u a p a r t e a l i v e l l o n a z i o n a l e e t e r r i t o r i a l e . C o n t i n u e r à a d i a l o g a r e c o n l e i s t i t u z i o n i , a p r o p o r r e s o l u z i o n i , a d i f e n d e r e i d i r i t t i d e g l i a s s o c i a t i e a p r e t e n d e r e u n a v i s i o n e e m i s u r e p e r c o s t r u i r e i l f u t u r o d i t u t t i g l i i t a l i a n i , s o p r a t t u t t o d i c h i o g g i h a p i ù d i f f i c o l t à , e d e l P a e s e " .