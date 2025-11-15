R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D i f r o n t e a u n ’ e m e r g e n z a s i c u r e z z a c h e r i g u a r d a t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , i l M o v i m e n t o 5 S t e l l e g u i d a t o d a G i u s e p p e C o n t e h a p r e s e n t a t o u n c o r p o s o p a c c h e t t o d i e m e n d a m e n t i a l l a l e g g e d i b i l a n c i o c h e p u n t a a r a f f o r z a r e i l l a v o r o d e l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e , t u t e l a r e i c i t t a d i n i e s o s t e n e r e i C o m u n i , s o p r a t t u t t o n e l l e p e r i f e r i e e n e l l e a r e e p i ù c r i t i c h e . L a p r o p o s t a p r e v e d e i n n a n z i t u t t o n u o v e a s s u n z i o n i e l o s t o p a l l ’ a u m e n t o d e l l ’ e t à p e n s i o n a b i l e p e r t u t t o i l c o m p a r t o s i c u r e z z a " . C o s ì i n u n a n o t a i l M 5 S . " I l M 5 S , c o n u n e m e n d a m e n t o a f i r m a P a t u a n e l l i , p r o p o n e d i r e c u p e r a r e l e r i s o r s e b u t t a t e n e i f a l l i m e n t a r i c e n t r i i n A l b a n i a p e r i n v e s t i r l i d i r e t t a m e n t e p e r l a s i c u r e z z a d e l l e c i t t à , d o v e a u m e n t a n o f u r t i , s c i p p i e r a p i n e . T r a l e a l t r e m i s u r e p i ù r i l e v a n t i f i g u r a n o u n f o n d o d a 5 0 0 m i l i o n i l ’ a n n o p e r i l t r i e n n i o 2 0 2 6 - 2 0 2 8 p e r u n p a t t o d i s i c u r e z z a u r b a n a c o n i C o m u n i e u n f o n d o d e d i c a t o a l l a s i c u r e z z a l o c a l e e a l l ’ i n c l u s i o n e s o c i a l e , c o n a t t e n z i o n e a v i d e o s o r v e g l i a n z a i n s t a z i o n i , p a r c h i e g i a r d i n i " . " P r e v i s t i a n c h e f i n a n z i a m e n t i d e s t i n a t i a l l e C i t t à m e t r o p o l i t a n e p e r c o n t r a s t a r e l a m i c r o c r i m i n a l i t à e r i g e n e r a r e i q u a r t i e r i v i c i n i a l l e s t a z i o n i f e r r o v i a r i e e m e t r o p o l i t a n e . C o m p l e t a n o i l p a c c h e t t o u n c o n t r i b u t o p e r v a l o r i z z a r e l e p e r i f e r i e e u n f o n d o p e r i p r e s i d i d i s i c u r e z z a n e i l o c a l i c o m m e r c i a l i l u n g o l e t r a t t e f e r r o v i a r i e . U n i n s i e m e d i i n t e r v e n t i c h e p u n t a a r a f f o r z a r e l a s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i e l a v i v i b i l i t à d e i t e r r i t o r i , p a r t e n d o d a l l e s i t u a z i o n i p i ù v u l n e r a b i l i ” .