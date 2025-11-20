R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e i m p r e s e i t a l i a n e n o n m e r i t a n o l a f a r s a d i u n a L e g g e d i b i l a n c i o a i m p a t t o z e r o s u l l a c r e s c i t a . E n o n m e r i t a n o n e a n c h e l a f a r s a d e g l i e m e n d a m e n t i p r e s e n t a t i d a l l a m a g g i o r a n z a . P r i m a i l G o v e r n o M e l o n i - G i o r g e t t i h a d i c h i a r a t o g u e r r a a l l a c e s s i o n e d e i c r e d i t i d ’ i m p o s t a , a f f o s s a n d o t u t t e l e a g e v o l a z i o n i c h e s i b a s a v a n o s u l l a l o r o c e d i b i l i t à , p o i n e l l a M a n o v r a q u e s t a f u r i a i d e o l o g i c a e p u n i t i v a h a p o r t a t o a d d i r i t t u r a a v i e t a r e a l l e i m p r e s e l a c o m p e n s a z i o n e t r a c r e d i t i d ’ i m p o s t a e d e b i t i c o n t r i b u t i v i , a d e s s o t r a g l i e m e n d a m e n t i s e g n a l a t i d a F d i c e n ’ è u n o c h e i n t e n d e r e c u p e r a r e l a c e d i b i l i t à d e i c r e d i t i d ’ i m p o s t a l e g a t i a l l a Z e s u n i c a " . C o s ì i n u n a n o t a i p a r l a m e n t a r i M 5 s d e l l e c o m m i s s i o n i B i l a n c i o e F i n a n z e d i S e n a t o e C a m e r a . " D i p i ù , p e r c h é u n a l t r o e m e n d a m e n t o d i F d i , s e b b e n e p o i n o n s e g n a l a t o , v o l e v a r e c u p e r a r e l a c r e d i b i l i t à d e i c r e d i t i d ’ i m p o s t a l e g a t i a n c h e a i l a v o r i d i e f f i c i e n t a m e n t o e n e r g e t i c o , e s a t t a m e n t e c i ò c h e q u e s t o E s e c u t i v o h a s p a z z a t o v i a . T a l e s c h i z o f r e n i a n o n è s o l o i n d i c e d i i n c o m p e t e n z a , m a è l a p r o v a p l a s t i c a d i u n a p o l i t i c a e c o n o m i c a f a l l i m e n t a r e c h e c o m e e s i t o f i s i o l o g i c o h a p r o d o t t o l ’ a z z e r a m e n t o d e l l a c r e s c i t a , l ’ u m i l i a z i o n e d i u n ’ I t a l i a u l t i m a i n E u r o p a p e r c r e s c i t a n e l t r i e n n i o 2 0 2 5 - 2 0 2 7 , t r e a n n i c o n s e c u t i v i d i c a l o i n d u s t r i a l e , m i s u r e f l o p c o m e T r a n s i z i o n e 5 . 0 e l ’ I r e s p r e m i a l e . N o i p r o p o n i a m o i n m o d o s e c c o i l r e c u p e r o d i T r a n s i z i o n e 4 . 0 e d e i s u o i c r e d i t i d ’ i m p o s t a , u n i c o m e c c a n i s m o c h e h a p r o t e t t o e r i l a n c i a t o i l t e s s u t o p r o d u t t i v o " , c o n c l u d o n o .