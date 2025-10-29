R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a l e g g e d i b i l a n c i o v u o l e d a r e r i s p o s t e c o n c r e t e a g l i i t a l i a n i , c o n s e r i e t à e g r a z i e a l l a s t a b i l i t à d e l g o v e r n o . U n a s t a b i l i t à p r e m i a t a d a l l a f i d u c i a d e i m e r c a t i e c h e p e r m e t t e d i a p p r o v a r e i n t e r v e n t i s u c i n q u e a n n i . S u i s a l a r i , a d e s e m p i o : a v e r d e c i s o c h e p e r g l i a u m e n t i d i s t i p e n d i o d o v u t i a u n r i n n o v o d e l c o n t r a t t o n e l 2 0 2 5 o a r i n n o v i c h e c i s a r a n n o n e l 2 0 2 6 l a s o m m a i n p i ù i n b u s t a p a g a a v r à u n a t a s s a z i o n e m i n i m a d e l 5 % , a n z i c h é d e l 2 3 % , s i g n i f i c a m e t t e r e p i ù r i s o r s e n e l l e t a s c h e d e l l e p e r s o n e . E q u e s t o s i a g g i u n g e a l f a t t o c h e a b b i a m o r e s o s t r u t t u r a l e n e l l a s c o r s a l e g g e d i b i l a n c i o i l t a g l i o d e l c u n e o f i s c a l e . L e d u e c o s e v a n n o e n t r a m b e n e l l a d i r e z i o n e d i a u m e n t a r e i s a l a r i " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d i N o i M o d e r a t i M a u r i z i o L u p i a R a d i o A n c h ’ i o . " Q u a n t o a l l e b a n c h e , n o i n o n t a s s i a m o g l i e x t r a p r o f i t t i , c h e n o n e s i s t o n o , m a c h i e d i a m o u n c o n t r i b u t o p r o p r i o p e r p o t e r a u m e n t a r e i s a l a r i o l e r i s o r s e d a d a r e a l l a S a n i t à p u b b l i c a . G l i a f f i t t i b r e v i ? P e r N o i M o d e r a t i è p r i o r i t a r i o i n c e n t i v a r e g l i a f f i t t i a l u n g o t e r m i n e , p e r q u e s t o p r o p o n i a m o d i a b b a s s a r e d a l 2 1 % a l 1 5 % l ’ a l i q u o t a s u l l a c e d o l a r e s e c c a p e r c h i a f f i t t a a l u n g o t e r m i n e r e c u p e r a n d o l e r i s o r s e d a l l ’ a u m e n t o a l 2 6 % , s o l o 5 p u n t i i n p i ù , d e l l ’ a l i q u o t a s u g l i a f f i t t i b r e v i g e s t i t i t r a m i t e p i a t t a f o r m e " , c o n c l u d e .