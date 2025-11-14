R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " G l i e m e n d a m e n t i a l l a l e g g e d i b i l a n c i o p r e s e n t a t i d a N o i M o d e r a t i s o n o 6 3 . S o n o t u t t e p r o p o s t e d i m o d i f i c a c h e v a n n o a n c o r a d i p i ù a f a v o r e d i f a m i g l i e , i m p r e s e e g i o v a n i . S o n o i n t e r v e n t i p r a g m a t i c i , p e n s a t i a l l a v i t a c o n c r e t a d e i c i t t a d i n i m a n e l p i e n o r i s p e t t o d e i c o n t i p u b b l i c i , c o m e l a r i d u z i o n e d a l 2 1 % a l 1 5 % d e l l a c e d o l a r e s e c c a p e r g l i a f f i t t i a l u n g o t e r m i n e o l ’ e s c l u s i o n e d e l l a p r i m a c a s a d a l c a l c o l o d e l l ’ I s e e , f i n o a u n v a l o r e d i 2 0 0 m i l a e u r o p e r l e c i t t à m e t r o p o l i t a n e . E ' u n m o d o p e r s o s t e n e r e l e f a m i g l i e e d i g i o v a n i , p e r c o n t r a s t a r e i l c a r o - a f f i t t i e l o s p o p o l a m e n t o d e i c e n t r i u r b a n i . E p e r s o s t e n e r e l a g e n i t o r i a l i t à p r o p o n i a m o d i p o r t a r e d a l 3 0 % a l 6 0 % l a r e t r i b u z i o n e d e l q u a r t o m e s e d i c o n g e d o p a r e n t a l e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d i N o i M o d e r a t i M a u r i z i o L u p i . " R a f f o r z a r e i l F o n d o p e r g l i i n q u i l i n i m o r o s i i n c o l p e v o l i , c o n s e n t i r e r a p p o r t i d i l a v o r o a u t o n o m o c o n i l p e r s o n a l e i n f e r m i e r i s t i c o l i b e r o - p r o f e s s i o n i s t a , r i f i n a n z i a r e i f o n d i p e r l a p a r t e c i p a z i o n e d e i l a v o r a t o r i e d e t a s s a r e i r i n n o v i c o n t r a t t u a l i p e r d i f e n d e r e i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o s o n o m i s u r e c h e i n t e r v e n g o n o s u l f r o n t e s o c i a l e e d e l l a v o r o . M e n t r e p e r g i o v a n i e f a m i g l i e p o r t i a m o a l 1 9 % l a d e t r a z i o n e s u l l e s p e s e p e r i l i b r i s c o l a s t i c i e l a r i d u z i o n e d e l c o s t o d e l r i s c a t t o d e l l a l a u r e a , i n s i e m e a l s o s t e g n o a l l ’ a p p r e n d i s t a t o d i a l t a f o r m a z i o n e e r i c e r c a " , c o n c l u d e .