R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a n o r m a c o n t e n u t a n e l l a l e g g e d i b i l a n c i o c h e a l z a d a l 2 1 a l 2 6 % d e l l a c e d o l a r e s e c c a s u g l i a f f i t t i b r e v i è i n i q u a e v a c a n c e l l a t a . S i t r a t t a d i u n a u m e n t o d e l l e t a s s e s u l l a c a s a a i d a n n i d e l c e t o m e d i o e d i f a m i g l i e c h e p r o v a n o a d a r r o t o n d a r e s t i p e n d i s e m p r e p i ù b a s s i . L i m i t a r e i l r i a l z o a c h i u t i l i z z a l e p i a t t a f o r m e è u n a f a r s a , v i s t o c h e p r a t i c a m e n t e t u t t i s i a f f i d a n o a i p o r t a l i o n l i n e . U n e m e n d a m e n t o d i I t a l i a V i v a c h i e d e d i e l i m i n a r e c o m p l e t a m e n t e l ' a r t i c o l o d e l l a l e g g e d i b i l a n c i o " . C o s ì I t a l i a V i v a i n u n a n o t a .