R o m a , 2 1 o t t ( A d n k r o n o s ) - Q u a n d o e r a n o i n s i e m e a l g o v e r n o l a s b a n d i e r a v a n o c o n o r g o g l i o e , s o p r a t t u t t o , u n i t i . A d e s s o I n d u s t r i a 4 . 0 , l a m i s u r a e c o n o m i c a p e r l e i m p r e s e i n t r o d o t t a d a l g o v e r n o R e n z i c h e s e m b r a f a r e c a p o l i n o n e l l ' u l t i m a m a n o v r a t a r g a t a M e l o n i , d i v i d e v i a s o c i a l i s u o i a r t e f i c i : M a t t e o R e n z i e C a r l o C a l e n d a . I l p r i m o b a t t e r e u n c o l p o , s u T w i t t e r , è i l l e a d e r d i I v : " D o p o s o l o t r e a n n i l a M e l o n i h a c a p i t o c h e d o v e v a r i m e t t e r e I n d u s t r i a 4 . 0 c o m e l ’ a v e v a f a t t a i l G o v e r n o R e n z i . A v e v a g i u r a t o d i n o n f a r l o e o g g i f i n a l m e n t e s i è a r r e s a a l b u o n s e n s o . N o n s o n o c a t t i v i , h a n n o s o l o b i s o g n o d i t e m p o p e r s i n o p e r c o p i a r e " , s c r i v e R e n z i . P a s s a q u a l c h e o r a e i l t w e e t n o n s f u g g e a C a l e n d a , c h e l o r i l a n c i a e l o c o m m e n t a c o s ì : " M a t t e o , q u e s t o è u n m o d o i n f a n t i l e d i r a g i o n a r e . A b b i a m o l a v o r a t o c o n i l G o v e r n o p e r r i p r i s t i n a r e i n d u s t r i a 4 . 0 c o n s u p e r e i p e r a m m o r t a m e n t o . P e r a l t r o s u s s i s t o n o a n c o r a p r o b l e m i n e l m o d o i n c u i è s c r i t t a e s t i a m o c e r c a n d o d i c o r r e g g e r l a . S e q u a n d o i l G o v e r n o ( c o s a c h e f a r a r a m e n t e ) a c c e t t a u n d i a l o g o e a g i s c e d i c o n s e g u e n z a l a r i s p o s t a è l a c a n z o n a t u r a a d o l e s c e n z i a l e , a l l o r a n o n s i c a p i s c e a c h e s e r v a f a r e o p p o s i z i o n e n e l l ’ i n t e r e s s e d e l p a e s e . N o n s i a m o i 5 S " .