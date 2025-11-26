R o m a , 2 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - N o n s u p e r a l ' a s c i a d e l l ' a m m i s s i b i l i t à , p e r c o p e r t u r a , l ' e m e n d a m e n t o a l l a m a n o v r a , a f i r m a M a n c i n i ( F d i ) , c h e p r e v e d e v a l a p r o r o g a d i O p z i o n e d o n n a . S e c o n d o q u a n t o s c r i t t o n e l l a p r o p o s t a e m e n d a t i v a d e p o s i t a t a i n c o m m i s s i o n e B i l a n c i o d e l S e n a t o , v e n i v a a m p l i a t a l a p l a t e a e d e r a e s t e s o a l 3 1 d i c e m b r e d i q u e s t ' a n n o i l t e r m i n e p e r m a t u r a r e i r e q u i s i t i c h e p e r m e t t o n o d i u s u f r u i r e d e l t r a t t a m e n t o p e n s i o n i s t i c o . L ' e m e n d a m e n t o v e r r à r i f o r m u l a t o , h a c o m u n q u e s p i e g a t o l a s e n a t r i c e M a n c i n i , p e r s u p e r a r e l a q u e s t i o n e d e l l e c o p e r t u r e .