Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Non supera l'ascia dell'ammissibilità, per copertura, l'emendamento alla manovra, a firma Mancini (Fdi), che prevedeva la proroga di Opzione donna. Secondo quanto scritto nella proposta emendativa depositata in commissione Bilancio del Senato, veniva ampliata la platea ed era esteso al 31 dicembre di quest'anno il termine per maturare i requisiti che permettono di usufruire del trattamento pensionistico. L'emendamento verrà riformulato, ha comunque spiegato la senatrice Mancini, per superare la questione delle coperture.
Manovra: inammissibile emendamento Fdi su proroga Opzione donna
26 novembre, 2025 • 13:40