Roma, 23 ott. (Adnkronos) - Questa legge di bilancio non migliora la situazione economica e sociale del Paese, anzi la peggiora. Non cè niente sulla crescita, non cè nulla per le famiglie se non degli sconti come se fossimo al supermercato, e aumenta letà per andare in pensione. Dovevano abolire la Fornero e cancellare le accise sulla benzina, invece peggiorano tutto. Così Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito democratico.