R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u e s t a l e g g e d i b i l a n c i o n o n m i g l i o r a l a s i t u a z i o n e e c o n o m i c a e s o c i a l e d e l P a e s e , a n z i l a p e g g i o r a . N o n c ’ è n i e n t e s u l l a c r e s c i t a , n o n c ’ è n u l l a p e r l e f a m i g l i e s e n o n d e g l i s c o n t i c o m e s e f o s s i m o a l s u p e r m e r c a t o , e a u m e n t a l ’ e t à p e r a n d a r e i n p e n s i o n e . D o v e v a n o a b o l i r e l a F o r n e r o e c a n c e l l a r e l e a c c i s e s u l l a b e n z i n a , i n v e c e p e g g i o r a n o t u t t o ” . C o s ì C h i a r a G r i b a u d o , v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o .