R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I n q u e s t a l e g g e d i b i l a n c i o n o n c i s o n o t a g l i a g l i e n t i l o c a l i . C o n l a l e g g e d i b i l a n c i o 2 0 2 4 i c o m u n i h a n n o p a r t e c i p a t o a l l e m i s u r e d i c o n t e n i m e n t o d e l l a s p e s a p u b b l i c a , m a s i t r a t t a d i m e n o d e l l ’ 1 p e r c e n t o d e l v a l o r e d e l l ’ i n t e r o c o m p a r t o . I n v e c e c o n q u e s t a l e g g e d i b i l a n c i o i c o m u n i b e n e f i c e r a n n o d e l l ’ a l l e n t a m e n t o d e l l e m i s u r e d e l f o n d o p e r i c r e d i t i e s i g i b i l i , d e l l a s t a b i l i z z a z i o n e d e l f o n d o p e r i c e n t r i e s t i v i , d e l l e r i s o r s e d e s t i n a t e a l s o c i a l e c o n l a c a r t a ' d e d i c a t a a t e ' . N o n s o n o a r i s c h i i s e r v i z i . N o n c ’ è n e s s u n d r a m m a ” . C o s ì M a r i a s t e l l a G e l m i n i , s e n a t r i c e d i N o i M o d e r a t i .