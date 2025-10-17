R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P e r q u a n t o r i g u a r d a l ' o c c u p a z i o n e , d a q u a n d o c ' è q u e s t o g o v e r n o s o n o s t a t i c r e a t i u n m i l i o n e e d u e c e n t o m i l a p o s t i d i l a v o r o , l ' o t t a n t a p e r c e n t o d e i q u a l i a t e m p o i n d e t e r m i n a t o . E n o n s i t r a t t a d i r e t r i b u z i o n i d a f a m e . C h e i c o n t r a t t i v a d a n o m i g l i o r a t i , n o n c ' è a l c u n d u b b i o , p e r ò r a c c o n t a r e c h e s i t r a t t i d i p o s t i d i l a v o r o i n e s i s t e n t i o s o t t o p a g a t i n o n è v e r o . D u n q u e , s i è c r e a t o l a v o r o v e r o , p i ù d i q u a n t o n o n a c c a d e s s e q u a n d o c ' e r a a s s i s t e n z i a l i s m o c o n s p r e c o d i r i s o r s e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i , i n t e r v e n e n d o a R e s t a r t s u R a i 3 . " P e r q u a n t o r i g u a r d a l a p r e v i d e n z a , s i è p a s s a t i a l s i s t e m a c o n t r i b u t i v o : r i c e v o u n a p e n s i o n e i n b a s e a c i ò c h e h o v e r s a t o . D o p o d i c h é c i s o n o d e i s e t t o r i s u c u i s i d e v e i n t e r v e n i r e . I o , p e r e s e m p i o , m i s t o f a c e n d o p r o m o t o r e d e l l a ‘ p r e v i d e n z a d e d i c a t a ’ , u n a f o r m a d i p r e v i d e n z a i n t e g r a t i v a , p e r l e f o r z e d i p o l i z i a . S i c c o m e s i t r a t t a d i u n s e t t o r e i n c u i s i v a i n p e n s i o n e p r i m a , p e r u n ' o v v i a r a g i o n e d i l o g o r a m e n t o , s i r i s c h i a d i a r r i v a r e a l l a p e n s i o n e c o n r e t r i b u z i o n i b a s s e . P e r q u e s t o è n e c e s s a r i o i n t e r v e n i r e c o n u n ' a z i o n e c o n c r e t a " , c o n c l u d e .