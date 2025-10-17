R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n t a n t o v e d i a m o c o s a c i s a r à s c r i t t o n e l l a l e g g e d i b i l a n c i o d o p o q u e s t o c o n s i g l i o d e i m i n i s t r i , m a s o p r a t t u t t o v e d r e m o c o m e s a r à d a q u i a d i c e m b r e l a m a n o v r a p e r c h é s o n o u n p o ’ d i a n n i c h e f u n z i o n a i n q u e s t o m o d o : i l g o v e r n o M e l o n i m a n d a i l d o c u m e n t o d i p r o g r a m m a z i o n e a B r u x e l l e s i l 1 5 o t t o b r e , p o i p e r ò l a m a n o v r a c a m b i a c o m p l e t a m e n t e . È s u c c e s s o c o s ì i n t u t t i g l i a n n i c h e a b b i a m o a l l e s p a l l e : f i n o a l l ’ u l t i m o g i o r n o u t i l e n o n s a i c h e c o s a c ’ è d e n t r o p o i m e t t o n o l a f i d u c i a e l a c h i u d o n o l ì " . L o a f f e r m a N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s i n t e r v i s t a t o a S k y L i v e i n R o m a s u S k y t g 2 4 . " S e v o l e s s e r o c h i e d e r e u n p o ’ d i s o l d i - p r o s e g u e i l l e a d e r d i S I - a c h i h a s v i l u p p a t o e n o r m i p r o f i t t i i n q u e s t i a n n i , s a r e b b e u n a b e l l a n o v i t à , m a h o g r a n d i d u b b i c h e s a r à c o s ì . A n c h e n e i m o m e n t i d i c r i s i p i ù p r o f o n d a c h e i l n o s t r o P a e s e h a p a s s a t o n o n s i d i c e m a i c h e l a c r i s i h a c o l p i t o e c o l p i s c e g l i i t a l i a n i m i c a t u t t i n e l l o s t e s s o m o d o : c i s o n o t a n t e p e r s o n e , l a m a g g i o r a n z a , c h e n e h a n n o s u b i t o p e s a n t e m e n t e l e c o n s e g u e n z e , m a c i s o n o d e l l e m i n o r a n z e e l i t a r i e c h e h a n n o a c c u m u l a t o g i g a n t e s c h e f o r t u n e " . " N o i d i A v s d i c i a m o c h e d i f r o n t e a q u e s t a s i t u a z i o n e d i c r e s c e n t e d i s e g u a g l i a n z a s e c ’ è q u a l c u n o c h e d e t i e n e c e n t i n a i a d i m i l i o n i o m i l i a r d i d i e u r o , n o n l o r i d u c o c e r t o i n p o v e r t à s e g l i c h i e d o q u a l c o s i n a . P e r a l t r o l o d i c e l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e - c o n c l u d e F r a t o i a n n i - q u a n d o s i p a r l a d e l l a p r o g r e s s i v i t à : c h i h a d i p i ù d e v e c o n t r i b u i r e d i p i ù a l l ’ i n t e r e s s e g e n e r a l e p e r r a f f o r z a r e l a s a n i t à p u b b l i c a , l ’ i s t r u z i o n e p u b b l i c a . O p e r a u m e n t a r e i s a l a r i , p e r c h é o g g i g l i s t i p e n d i d e g l i i t a l i a n i s o n o l a v e r a e m e r g e n z a d i q u e s t o P a e s e , a c u i l a d e s t r a n o n d à r i s p o s t e " .