R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D a i e r i s o n o a s s e d i a t o d a g i o r n a l i s t i , t g e t r a s m i s s i o n i t v p e r c o m m e n t a r e l e v a r i e p r o p o s t e c h e F r a t e l l i d ’ I t a l i a s t a s f o r n a n d o i n q u e s t e o r e s u l l a s i c u r e z z a d e g l i i t a l i a n i . E a c u i , n o n a c a s o , s i è a g g i u n t a i n q u e s t e o r e d i r e t t a m e n t e a n c h e l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o . P e r c h é s i a m o d i f r o n t e a d u n ’ a l t r a o c c a s i o n e d i d i s t r a z i o n e d i m a s s a , p e r c h é e v i d e n t e m e n t e l a d e s t r a s i t r o v a i n d i f f i c o l t à e d è d i v i s a d i f r o n t e a d u n a L e g g e d i B i l a n c i o c h e o g n i g i o r n o c h e p a s s a d i m o s t r a q u a n t o s i a i n g i u s t a s o c i a l m e n t e e f a v o r i s c a e s s e n z i a l m e n t e i p r i v i l e g i a t i , i f u r b i e g l i e v a s o r i " . C o s ì N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s . " P e r c h é è u n a d e s t r a i n d i f f i c o l t à d i f r o n t e a l l ’ e s p l o s i o n e d e l l a q u e s t i o n e m o r a l e i n S i c i l i a e n e l l e a l t r e r e g i o n i m e r i d i o n a l i . U n a d e s t r a c h e n o n s a c o m e u s c i r n e d a l v e r g o g n o s o a f f a i r e A l m a s r i . N o n s i i l l u d a n o - p r o s e g u e i l l e a d e r d i S I - n o n c i f a r e m o c o n f o n d e r e d a l l e l o r o c o r t i n e f u m o g e n e : c o n t i n u e r e m o i n v e c e a p a r l a r e d i u n a m a n o v r a d e l g o v e r n o s b a g l i a t a e i n g i u s t a , d e g l i s t i p e n d i s e m p r e p i ù i n s u f f i c i e n t i , d e l l o s p r e c o d i s o l d i p u b b l i c i p e r i l P o n t e s u l l o S t r e t t o , d e l l a l o r o v o g l i a d i c e n s u r a v e r s o l a s t a m p a l i b e r a , d e l l a v e r g o g n a d e l l a l i b e r a z i o n e d e l t o r t u r a t o r e A l m a s r i , d e l l a s a n i t à p u b b l i c a a l l o s t r e m o , d e l l e d i f f i c o l t à e c o n o m i c h e d i i m p r e s e , a r t i g i a n i e f a m i g l i e " . " N o n v o l e t e - c o n c l u d e F r a t o i a n n i - c h e s i p a r l i d i t u t t o q u e s t o ? E n o i i n v e c e i n s i s t e r e m o p e r c h é è q u e s t o c h e i n t e r e s s a g l i i t a l i a n i , e d è q u i c h e è e v i d e n t e i l v o s t r o f a l l i m e n t o d o p o 3 a n n i d i g o v e r n o " .