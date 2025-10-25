R o m a , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i i n p i a z z a p e r r i c o r d a r e a M e l o n i , c h e o l t r e a l p a e s e d e i b a l o c c h i c h e r a c c o n t a s e m p r e c ' è a n c h e i l p a e s e r e a l e n e l q u a l e g l i f a n n o f a t i c a a d a r r i v a r e a l l a m e t à d e l m e s e , n e l q u a l e c o s t o d e l l a v i t a c o n t i n u a a c r e s c e r e s e n z a s o s t a e n e l q u a l e i n v e c e g l i s t i p e n d i s o n o f e r m i a l p a l o d a t r e n t ' a n n i " . L o a f f e r m a N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s p a r l a n d o c o n i c r o n i s t i g i u n g e n d o a l c o r t e o d e l l a C g i l . " L ’ I t a l i a è l ' u n i c o p a e s e d ' E u r o p a , d o v e s u c c e d e q u e s t o : è c h i a r o c h e l a m a n o v r a d i M e l o n i n o n r i s p o n d e a n e s s u n o d e i b i s o g n i d e l l a m a g g i o r a n z a d e i c i t t a d i n i , d e f i n a n z i a l a s a n i t à , n o n i n t e r v i e n e s u l l ' e m e r g e n z a d e g l i s t i p e n d i e d e l l e p e n s i o n i e i n v e c e i n v e s t e u n a p a c c a t a d i s o l d i i n a r m i . Q u e s t a m a n i f e s t a z i o n e è q u i p e r r i c o r d a r g l i e l o e n o i s i a m o i n p i a z z a a l f i a n c o d e l l a C g i l p e r c h é c o n d i v i d i a m o q u e s t e p a r o l e d ' o r d i n e e p e r c h é c o m e è n o t o n o i s i a m o s e m p r e i n p i a z z a q u a n d o g l i i t a l i a n i l a v o r a t o r i e l a v o r a t r i c i r i v e n d i c a n o i l o r o d i r i t t i " .