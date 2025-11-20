R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ I t a l i a , c o n 3 m i l a m i l i a r d i e o l t r e d i d e b i t o p u b b l i c o , h a s p a z i f i s c a l i d i b i l a n c i o m o l t o l i m i t a t i . N o n è p i ù i l t e m p o d i l e g g i d i b i l a n c i o ‘ s p e n d i e s p a n d i ’ , o g g i è i l t e m p o d i m a n o v r e r i g o r o s e m a c h e p o r t i n o u n a p o l i t i c a d i i n v e s t i m e n t i r e d d i t i z i a . N o n è d e t t o c h e u n a l e g g e d i b i l a n c i o d i 3 0 m i l i a r d i s i g n i f i c h i c h e è f a t t a b e n e e q u e l l a d i 1 8 m i l i a r d i s i a u n a l e g g e d i b i l a n c i o f a t t a m a l e " . C o s ì T o m m a s o F o t i , m i n i s t r o p e r g l i A f f a r i E u r o p e i , i l P n r r e l e P o l i t i c h e d i C o e s i o n e , r i s p o n d e n d o a l l e d o m a n d e d e g l i s t u d e n t i d e l l ’ U n i v e r s i t à L U M S A d u r a n t e l ’ i n c o n t r o ' i n t e r v i s t i a m o i l m i n i s t r o ' . " P e r c h é d a u n a p a r t e s i p o s s o n o b u t t a r e v i a d e i s o l d i , d a l l ’ a l t r a s i p o s s o n o s p e n d e r e q u e i s o l d i i n m o d o p r o d u t t i v o c h e c o n s e n t a a l l a n a z i o n e , c o m e p r o b a b i l m e n t e c i p e r m e t t e r à d i f a r e f i n d a q u e s t ’ a n n o , d i r i e n t r a r e d a l l a p r o c e d u r a d i d e f i c i t a p e r t a d a l l ’ E u r o p a " , c o n c l u d e .