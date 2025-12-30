R o m a , 3 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a c h e v o t i a m o o g g i n o n è u n a l e g g e d i B i l a n c i o m a u n a t r u f f a u f f i c i a l e d e l g o v e r n o a i d a n n i d e g l i i t a l i a n i . I l c e n t r o d e s t r a h a v e n d u t o i n c a m p a g n a e l e t t o r a l e u n p r o d o t t o c h e , u n a v o l t a a l g o v e r n o , s i è r i v e l a t o u n p a c c o t o t a l e . D a f a r e i n v i d i a a W a n n a M a r c h i ” . L o h a d e t t o D a v i d e F a r a o n e , v i c e p r e s i d e n t e d i I t a l i a V i v a , n e l c o r s o d e l l a d i c h i a r a z i o n e d i v o t o s u l l a l e g g e d i B i l a n c i o . “ Q u e l l a a i d a n n i d e g l i i t a l i a n i è u n a t r u f f a a t u t t o c a m p o , c h e n o n r i s p a r m i a n e s s u n s e t t o r e . S u l l e p e n s i o n i s i a m o p a s s a t i d a c r o c i a t a c o n t r o l a F o r n e r o a l l o s p e d i r e p i ù t a r d i i n p e n s i o n e i l 9 8 % d e g l i i t a l i a n i . S i f e s t e g g i a l a c r e s c i t a d e l l ’ o c c u p a z i o n e q u a n d o i n u m e r i s o n o d o v u t i s o l o a l f a t t o c h e i l a v o r a t o r i p i ù a n z i a n i c o n t i n u a n o a l a v o r a r e . U n a d e l l e t r u f f e p e g g i o r i è q u e l l a s u l l e t a s s e . I p a r t i t i d e l ‘ m e n o t a s s e p e r t u t t i ’ h a n n o i n t r o d o t t o 1 0 m i l i a r d i d i n u o v e t a s s e : s u t a b a c c h i , R c a u t o , p a c c h i , g a s o l i o , I r a p . L a T o b i n t a x è r a d d o p p i a t a e i p e d a g g i a u t o s t r a d a l i a u m e n t a t i . S i è t r u f f a t o s u l l e t a s s e a l l e b i g t e c h , c o n i 5 0 0 m i l i o n i a b b o n a t i a d A m a z o n . S o n o s t a t i t r u f f a t i i m e d i c i , g l i i n f e r m i e r i , i p a z i e n t i , l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e , a c u i n o n s o n o s t a t i d a t i i 1 0 m i l a u o m i n i i n p i ù p r o m e s s i . Q u e s t o n o n è g o v e r n a r e . E ’ i n g a n n a r e . A v e t e p r o m e s s o m i r a c o l i , a v e t e c o n s e g n a t o d e i p a c c h i ” , h a c o n c l u s o .