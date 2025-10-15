R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N e l l a M a n o v r a s i p a r l a d i u n a m e d i a n e l t r i e n n i o d i 1 8 m i l i a r d i d i i n v e s t i m e n t i e n e i p r o s s i m i g i o r n i s i d o v r e b b e a r r i v a r e a l t e s t o d e f i n i t i v o . V e r o s i m i l m e n t e , i l 5 0 % d e g l i a t t u a l i b o n u s e d i l i z i s a r à p r o r o g a t o n e l 2 0 2 6 c o n l e s t e s s e m o d a l i t à , a l m e n o p e r u n a n n o . U n a p r o r o g a s i m i l e a q u e l l a d e l l a s c o r s a f i n a n z i a r i a ” h a d i c h i a r a t o l ’ o n o r e v o l e A n d r e a d e B e r t o l d i , i n t e r v e n e n d o s u l t e m a d e l l a l e g g e d i b i l a n c i o n e l c o n v e g n o ‘ S v i l u p p o e c o n o m i c o e s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e : t r a c a m b i o d i r o t t a e s t r a t e g i a i n e v o l u z i o n e ’ , o r g a n i z z a t o a R o m a d a l C o n s i g l i o N a z i o n a l e G e o m e t r i e G e o m e t r i L a u r e a t i ( C N G e G L ) , d a l l a C a s s a G e o m e t r i e d a l l a F o n d a z i o n e G e o m e t r i I t a l i a n i . L ’ e s p o n e n t e d i m a g g i o r a n z a , o s p i t e d e l p a n e l " S t i m a d e l l ’ i m p a t t o f i s c a l e d e i b o n u s p e r r i s t r u t t u r a z i o n i e d i l i z i e ” h a s o t t o l i n e a t o c h e “ l ’ e c o n o m i a h a b i s o g n o d i s t a b i l i t à ” e h a r i c o r d a t o l e d i f f i c o l t à l e g a t e a l l a g e s t i o n e d e i b o n u s e d i l i z i n e g l i a n n i s c o r s i : “ Q u e l l a d e i b o n u s è s t a t a u n ’ i d e a b u o n a , m a r e a l i z z a t a m a l e e q u e s t o g o v e r n o h a d o v u t o p a g a r n e l e c o n s e g u e n z e ” e h a s p i e g a t o c h e l ’ e s e c u t i v o h a l a v o r a t o p e r “ c h i u d e r e l e f e r i t e l a s c i a t e d a l S u p e r b o n u s a l 1 1 0 % c h e h a n n o f a t t o p i a n g e r e s a n g u e ” .