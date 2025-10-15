Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Nella Manovra si parla di una media nel triennio di 18 miliardi di investimenti e nei prossimi giorni si dovrebbe arrivare al testo definitivo. Verosimilmente, il 50% degli attuali bonus edilizi sarà prorogato nel 2026 con le stesse modalità, almeno per un anno. Una proroga simile a quella della scorsa finanziaria ha dichiarato lonorevole Andrea de Bertoldi, intervenendo sul tema della legge di bilancio nel convegno Sviluppo economico e sostenibilità ambientale: tra cambio di rotta e strategia in evoluzione, organizzato a Roma dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL), dalla Cassa Geometri e dalla Fondazione Geometri Italiani. Lesponente di maggioranza, ospite del panel "Stima dellimpatto fiscale dei bonus per ristrutturazioni edilizie ha sottolineato che leconomia ha bisogno di stabilità e ha ricordato le difficoltà legate alla gestione dei bonus edilizi negli anni scorsi: Quella dei bonus è stata unidea buona, ma realizzata male e questo governo ha dovuto pagarne le conseguenze e ha spiegato che lesecutivo ha lavorato per chiudere le ferite lasciate dal Superbonus al 110% che hanno fatto piangere sangue.