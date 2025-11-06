R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " R i n g r a z i o i l p r e s i d e n t e d e l m i o g r u p p o M a u r i z i o G a s p a r r i , e i c o l l e g h i d i F o r z a I t a l i a p e r l a r i n n o v a t a f i d u c i a c h e m i c o n s e n t e d i e s s e r e r e l a t o r e d e l l a p r o s s i m a m a n o v r a f i n a n z i a r i a " . C o s ì i l s e n a t o r e D a r i o D a m i a n i , c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e B i l a n c i o , a p p r e s a l a s u a n o m i n a . " C o n c l u s e l e n u m e r o s e a u d i z i o n i , c h e h a n n o f o r n i t o e l e m e n t i p u n t u a l i d i r i f l e s s i o n e , s i p a s s a o r a a l l ' e s a m e d e l l a l e g g e . S i t r a t t a d i u n a m a n o v r a i m p o r t a n t e , c h e s a n c i s c e l ' o b i e t t i v o d e l d e f i c i t s o t t o l a s o g l i a d e l 3 % r a g g i u n t o c o n u n a n n o d i a n t i c i p o : u n r i s u l t a t o c h e c o n s e n t i r à u n a s i g n i f i c a t i v a r i d u z i o n e d e l l ' o n e r e m e d i o d e l d e b i t o . I l g o v e r n o p r o s e g u e , q u i n d i , c o n p r u d e n z a m a c o n u n a v i s i o n e s e m p r e o r i e n t a t a a l l a c r e s c i t a , s u l l a s t r a d a d e l l a s o l i d i t à d e i c o n t i p u b b l i c i , p r e s u p p o s t o e s s e n z i a l e p e r r a f f o r z a r e l a f i d u c i a s i a d e i c i t t a d i n i c h e d e g l i i n v e s t i t o r i e s t e r i . I n s e d e d i e s a m e , F o r z a I t a l i a f o r m u l e r à l e s u e p r o p o s t e e p r o p o r r à i s u o i c o r r e t t i v i p e r m i g l i o r a r e u l t e r i o r m e n t e i l p r o v v e d i m e n t o , a b e n e f i c i o d i f a m i g l i e e i m p r e s e " , c o n c l u d e .