R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ U p b c o n f e r m a c h e l a m a n o v r a v a n e l l a g i u s t a d i r e z i o n e . L a l i n e a d i p r u d e n z a s c e l t a d a l g o v e r n o , v o l t a a c o n s o l i d a r e i c o n t i p u b b l i c i , è l a s c e l t a p i ù s a g g i a i n u n a f a s e e c o n o m i c a c o m p l e s s a c o m e q u e l l a a t t u a l e : g a r a n t i s c e s t a b i l i t à , c r e d i b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e e a f f i d a b i l i t à . I l n o s t r o e s e c u t i v o r i e s c e a m a n t e n e r e e q u i l i b r i o e s e r i e t à , s a l v a g u a r d a n d o l a c r e s c i t a e l a f i d u c i a d e i m e r c a t i " . C o s ì i l s e n a t o r e e c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a i n c o m m i s s i o n e B i l a n c i o D a r i o D a m i a n i . " A n c o r a p i ù i n c o r a g g i a n t e è l a p r o s p e t t i v a d i u s c i r e d a l l a p r o c e d u r a d i d i s a v a n z o e c c e s s i v o g i à n e l 2 0 2 5 , c o n u n a n n o d i a n t i c i p o : u n t r a g u a r d o c h e p r e m i a l a c o e r e n z a d e l l e s c e l t e e c o n o m i c h e e l a s o l i d i t à d e l l a n o s t r a s t r a t e g i a d i b i l a n c i o . I n u n m o m e n t o i n c u i s e r v e r e a l i s m o e r e s p o n s a b i l i t à , l ’ I t a l i a d i m o s t r a d i s a p e r g o v e r n a r e i c o n t i p u b b l i c i c o n d i s c i p l i n a , m a s e n z a r i n u n c i a r e a l l a c r e s c i t a " , c o n c l u d e .