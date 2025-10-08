R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " P u n t u a l e c o m e u n o r o l o g i o s v i z z e r o , a r i d o s s o d e l l a d i s c u s s i o n e s u l l a m a n o v r a i l l e a d e r d e l l a C g i l L a n d i n i r i l a n c i a l a p r o p o s t a d i u n a p a t r i m o n i a l e . E d è p r a t i c a m e n t e c e r t o c h e i l P d d i E l l y S c h l e i n l a a c c o g l i e r à c o n f a v o r e . P e n a l i z z a r e c h i l a v o r a , c r e a r i c c h e z z a e o c c u p a z i o n e e i n v e s t e n e l f u t u r o d e l P a e s e è , d a s e m p r e , l ' o s s e s s i o n e d e l l a s i n i s t r a " . C o s ì i l s e n a t o r e e c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a i n c o m m i s s i o n e B i l a n c i o a P a l a z z o M a d a m a , D a r i o D a m i a n i . " M a c o l p i r e i l p a t r i m o n i o s i g n i f i c a s c o r a g g i a r e l ’ i m p r e s a , b l o c c a r e l a c r e s c i t a e p u n i r e i l m e r i t o . F o r z a I t a l i a è e s a r à s e m p r e c o n t r a r i a a q u a l s i a s i t a s s a . L e i m p o s t e v a n n o r i d o t t e , c o m e s t i a m o f a c e n d o . N o n c ' è d a v v e r o b i s o g n o d i i n v e n t a r n e d i n u o v e p e r a l i m e n t a r e u n a v i s i o n e i d e o l o g i c a e f a l l i m e n t a r e d e l l ’ e c o n o m i a " , c o n c l u d e .