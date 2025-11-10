R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t ' a n n o l a m a n o v r a f i n a n z i a r i a v i e n e d e d i c a t a a l c e t o m e d i o , c h e r a p p r e s e n t a q u a s i i l 6 3 % d i t u t t a l ' I r p e f v e r s a t a . D o p o a v e r m e s s o i n s i c u r e z z a i r e d d i t i p i ù b a s s i n e l l e u l t i m e l e g g i d i b i l a n c i o , a n c h e g r a z i e a l t a g l i o d e l c u n e o f i s c a l e , o r a v o g l i a m o d a r e s o l l i e v o a q u e i r e d d i t i f i n o a 5 0 . 0 0 0 e u r o c h e n o n s i p o s s o n o c e r t a m e n t e r i c c h i . E f a s o r r i d e r e l a s i n i s t r a q u a n d o p u n t a i l d i t o c o n t r o i l f a t t o c h e a b e n e f i c i a r e d i p i ù d e l t a g l i o d e l l ' I r p e f s a r a n n o i r e d d i t i i n t o r n o a i 5 0 m i l a e u r o . Q u e s t o d e r i v a s e m p l i c e m e n t e d a l f a t t o c h e i l n o s t r o s i s t e m a f i s c a l e è p r o p o r z i o n a l e " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F o r z a I t a l i a e r e l a t o r e d e l l a m a n o v r a D a r i o D a m i a n i i n t e r v e n e n d o s u R a i n e w s 2 4 . " E p p u r e q u a n d o i n p a s s a t o a b b i a m o p r o p o s t o d e l l e t a s s e p i a t t e , o s s i a l a f l a t t a x , s e m p r e d a s i n i s t r a s i è s o l l e v a t o u n c o r o d i c r i t i c h e i n v o c a n d o q u e l l a p r o p o r z i o n a l i t à c h e o g g i l a m e n t a n o . R e s t a i l f a t t o c h e g r a z i e a l l a n o s t r a p o l i t i c a e c o n o m i c a , e n o n o s t a n t e l a p e s a n t e e r e d i t à d e l s u p e r b o n u s , u s c i r e m o c o n u n a n n o d i a n t i c i p o d a l l a p r o c e d u r a d i i n f r a z i o n e p e r d e f i c i t e c c e s s i v o . E v o g l i o r i c o r d a r e c h e q u e s t o g o v e r n o h a i n v e s t i t o s u l l a s a n i t à 1 7 m i l i a r d i d i e u r o i n t r e a n n i " , c o n c l u d e .