R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a n d i n i i n s i s t e n e l v o l e r t a s s a r e c h i l a v o r a , i n v e s t e e c r e a r i c c h e z z a . C h i a m a r l o ‘ c o n t r i b u t o d i s o l i d a r i e t à ’ n o n c a m b i a l a s o s t a n z a : è u n a p a t r i m o n i a l e . Q u e l l a d i L a n d i n i e d e l l a s i n i s t r a n o n è g i u s t i z i a s o c i a l e m a m i o p e i d e o l o g i a . S i a m o a l l a c u l t u r a d e l l ’ i n v i d i a , p e r c u i c h i c r e a r i c c h e z z a v a p u n i t o . L ’ I t a l i a n o n c r e s c e t a s s a n d o i l s u c c e s s o . C r e s c e s o s t e n e n d o c h i p r o d u c e e c r e a l a v o r o ” . C o s ì i l s e n a t o r e e c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a i n c o m m i s s i o n e B i l a n c i o D a r i o D a m i a n i .