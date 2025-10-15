R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " G l i i t a l i a n i s o f f r o n o p e r r i n c a r i g l i s t i p e n d i d a f a m e e l ' I s t a t c e r t i f i c a i l r e c o r d a s s o l u t o d i 5 m i l i o n i e 7 0 0 m i l a p o v e r i , p o v e r i a s s o l u t i . E a d d i r i t t u r a a b b i a m o i l r e c o r d a n c h e d i b a m b i n i e r a g a z z i p o v e r i r i s p e t t o a g l i u l t i m i d i e c i a n n i . I l g o v e r n o n o n r i c o n o s c e q u e s t a r e a l t à . A b b i a m o b i s o g n o d i d u e m i s u r e s t r a o r d i n a r i e i n q u e s t o s e n s o , u n i n c r e m e n t o d e l l ' a s s e g n o u n i c o p e r l e f a m i g l i e c o n f i g l i e a n c o r a u n m a x i t a g l i o d i q u e l l e c h e s o n o l e f a s c e d i r e d d i t o m e d i e e b a s s e " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e s u l l a m a n o v r a a m a r g i n e d i u n e v e n t o a V i l l a N a z a r e t h .