R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o f a t t o t u t t o i l p o s s i b i l e p e r r i s p e t t a r e i t e m p i . P u r t r o p p o d a a n n i s i a r r i v a s e m p r e a q u e s t e c o n d i z i o n i : n o n è l a p r i m a v o l t a e t e m o n o n s a r à l ' u l t i m a . M i d i s p i a c e p e r l a C a m e r a , m a i l S e n a t o n o n è s t a t o u n p a s s a c a r t e e h a a v u t o m o d o d i i n t e r v e n i r e r i v e d e n d o , c o r r e g g e n d o e m o d i f i c a n d o i n m a n i e r a s i g n i f i c a t i v a l a L e g g e d i b i l a n c i o " . L o d i c e i l m i n i s t r o d e i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o , L u c a C i r i a n i , i n u n ' i n t e r v i s t a a L a S t a m p a . C i r i a n i s i s o f f e r m a a n c h e s u l l ' o k a l l a r i f o r m a d e l l a c o r t e d e i C o n t i : " N o n è u n c o l p o d i s p u g n a s u i r e a t i c o n t a b i l i , m a u n c a m b i o d i a p p r o c c i o s o s t e n u t o a n c h e d a s i n d a c i d i c e n t r o s i n i s t r a " . Q u a n t o a l l ' o d g d i F d i p e r u n a s a n a t o r i a e d i l i z i a o s s e r v a . " I l P i a n o C a s a n o n è i n d i s c u s s i o n e , n o n a b b i a m o n u l l a d a d i r e s u q u e l l o . A l t r o è l a d e l e g a a l g o v e r n o p e r i l C o d i c e d e l l ' e d i l i z i a e d e l l e c o s t r u z i o n i c h e a b b i a m o a p p r o v a t o d a p o c o i n C d m . I l p r o v v e d i m e n t o i n t e r v i e n e s u l l ' e n o r m e m o l e d i a r r e t r a t i l e g a t i a c o n d o n i e p r a t i c h e e d i l i z i e b l o c c a t e n e i C o m u n i , e d è i l c o n t e n i t o r e i n c u i s i p u ò s e r e n a m e n t e v a l u t a r e d i i n s e r i r e a n c h e u n a d i s c u s s i o n e s u l l a s a n a t o r i a " . O g g i i n c d m a r r i v a i l d e c r e t o U c r a i n a . I d i s t i n g u o d e l l a L e g a s o n o r i e n t r a t i ? " L a s o s t a n z a n o n è m a i c a m b i a t a . I l n o s t r o s o s t e g n o a l l ' U c r a i n a è s e m p r e s t a t o n e t t o e d i c h i a r a t o . T u t t i g l i i n t e r v e n t i s o n o d i n a t u r a d i f e n s i v a . G l i a i u t i u m a n i t a r i s o n o s e m p r e a n d a t i d i p a r i p a s s o c o n q u e l l i m i l i t a r i : u n s i s t e m a r a d a r c h e i m p e d i s c e a u n m i s s i l e d i c o l p i r e c i v i l i è , p e r d e f i n i z i o n e , d i f e n s i v o " . I n f i n e , l ' i n c h i e s t a s u i f o n d i d e s t i n a t i a d H a m a s . " B i s o g n a s e p a r a r e n e t t a m e n t e H a m a s d a l p o p o l o p a l e s t i n e s e : f i n c h é H a m a s c o n t i n u e r à a c o n t r o l l a r l o , p e r i p a l e s t i n e s i s a r à u n i n f e r n o . M o l t e m a n i f e s t a z i o n i p r o - P a l s o n o s t a t e i n f i l t r a t e d a f i a n c h e g g i a t o r i d i H a m a s e s o n o s f o c i a t e i n v i o l e n z e . A l l a l u c e d i q u a n t o e m e r s o , s o n o c o n t e n t o c h e a l g o v e r n o c i s i a M e l o n i e n o n q u a l c u n a l t r o " .