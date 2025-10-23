R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n h o l e t t o i l l i b r o d i C o n t e , h o l e t t u r e p i ù i n t e r e s s a n t i d a f a r e . N o n c ' è n e s s u n a u m e n t o d e l l e t a s s e . S e C o n t e c i s p i e g a c o m e s i f a n n o a r e c u p e r a r e c e n t i n a i a d i m i l i a r d i d i e u r o , i l b u c o c h e h a p r o d o t t o i l s u p e r b o n u s , l a v o r a g i n e n e i c o n t i p u b b l i c i , s e c e l o s p i e g a n o i s i a m o c o n t e n t i , a n z i c h é s c r i v e r e i l i b r i s u l l e t a s s e " . C o s ì i l m i n i s t r o p e r i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o L u c a C i r i a n i , a m a r g i n e d i u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a l l a C a m e r a s u l l a r i f o r m a d e l l o S t a t u t o d e l T r e n t i n o - A l t o A d i g e . " S c r i v a u n l i b r o s u q u a n t i s o l d i a b b i a m o s p e s o s u l s u p e r b o n u s e q u a n t o è c o s t a t o a l l a c a s s e d e l l o S t a t o - p r o s e g u e - q u a n t o è s t a t o u t i l e e i n t e l l i g e n t e d i r e a g l i i t a l i a n i c h e s i p u ò a v e r e t u t t o g r a t u i t a m e n t e , p e r c h é t a n t o p a g h e r à q u a l c u n o c h e n o n s i c a p i s c e c h i s i a . S o n o s e m p r e g l i i t a l i a n i , g r a t u i t a m e n t e n o n e s i s t e , è u n a g r a n d i s s i m a f r e g a t u r a c h e h a n n o p a g a t o t u t t i i c i t t a d i n i i t a l i a n i " . D u n q u e , p r i m a s i m e t t o n o i n r e g o l a i c o n t i e p o i s i f a n n o l e m i s u r e , è i l r a g i o n a m e n t o . " S e a v e s s i m o l e d e c i n e d i m i l i a r d i d i e u r o d e l s u p e r b o n u s p o t r e m m o f a r e u n a m a n o v r a m o l t o p i ù r i c c a , m a p u r t r o p p o n o n l i a b b i a m o " a c a u s a d e l " g r a t u i t a m e n t e d i C o n t e " , c o n c l u d e .