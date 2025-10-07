R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " F o r z a I t a l i a è i l p r i m o p a r t i t o i n C a l a b r i a c o n i l 1 8 % . E s e s o m m i a m o a n c h e l e a l t r e d u e l i s t e , O c c h i u t o P r e s i d e n t e e F o r z a A z z u r r i , s i v a o l t r e i l 3 0 % . U n r i s u l t a t o , c o m e h a d e t t o i l n o s t r o s e g r e t a r i o A n t o n i o T a j a n i , s t r a o r d i n a r i o c h e r a f f o r z a i l C e n t r o d e s t r a e p o n e F o r z a I t a l i a c o m e r i f e r i m e n t o a l c e n t r o , c o n i l p a r t i t o d i S c h l e i n a p p i a t t i t o s u i 5 S t e l l e e a l l ' e s t r e m a s i n i s t r a . O r a , a n c h e v i s t i i r i s u l t a t i d i q u e s t a t o r n a t a e l e t t o r a l e , m a n o n s o l o , o c c o r r e c h e i l g o v e r n o f a c c i a i l m a s s i m o s f o r z o p o s s i b i l e i n l e g g e d i b i l a n c i o s u l t a g l i o d e l l e t a s s e p e r i l c e t o m e d i o " . C o s ì M a u r i z i o C a s a s c o , r e s p o n s a b i l e e c o n o m i c o d i F o r z a I t a l i a a d A f f a r i t a l i a n i . " P u r t e n e n d o s e m p r e s o t t o c o n t r o l l o i c o n t i p u b b l i c i , u n e q u i l i b r i o f o n d a m e n t a l e p e r i m e r c a t i f i n a n z i a r i e p e r i r a p p o r t i c o n l ' U n i o n e e u r o p e a , l a r i d u z i o n e d e l l ' a l i q u o t a I r p e f d a l 3 5 a l 3 3 % d o v r e m o c e r c a r e d i f a r l a a r r i v a r e f i n o a 6 0 m i l a e u r o l o r d i a n n u i d i r e d d i t o . U n s e g n a l e i m p o r t a n t i s s i m o - p r o s e g u e - p e r q u e l c e t o m e d i o c h e t a n t o h a d a t o a l P a e s e e c h e f i n o r a n o n h a r i c e v u t o c i ò c h e h a p r o d o t t o i n q u e s t o P a e s e . L e r i s o r s e s i p o s s o n o t r o v a r e c o n u n ' u l t e r i o r e r a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l a s p e s a p u b b l i c a , c o n l ' a u m e n t o d e l l e e n t r a t e d a l l ' o c c u p a z i o n e c h e p r o p r i o q u e l c e t o m e d i o h a g a r a n t i t o , d a l c o n c o r d a t o f i s c a l e c h e s a r à r i n n o v a t o , d a l r e c u p e r o d i a l c u n e r i s o r s e n o n u t i l i z z a t e e , i n f i n e , a c c o r p a n d o a l c u n i b o n u s o r m a i v e t u s t i e i n u t i l i z z a t i i n t r o d o t t i d a g o v e r n i p r e c e d e n t i " . " R i v e n d i c h i a m o c o m e F o r z a I t a l i a d i a v e r p o s t o p e r p r i m a , d a l l o s c o r s o a n n o , l a b a t t a g l i a p e r l a r i d u z i o n e d e l l ' I r p e f p e r i l c e t o m e d i o . E o r a d o b b i a m o c e r c a r e d i p o r t a r e i l t e t t o d i 5 0 m i l a e u r o l o r d i a n n u i d i r e d d i t o , c h e o r m a i è a c q u i s i t o e s a r à n e l l a L e g g e B i l a n c i o p e r i l 2 0 2 6 , f i n o a 6 0 m i l a e u r o . L ' a b b a t t i m e n t o d e l l e t a s s e e i l t e m a d e l l a s a l u t e s o n o p u n t i c h i a v e e f o n d a m e n t a l i d i F o r z a I t a l i a s u l l a m a n o v r a e c o n o m i c a d o v e c e r c h e r e m o a n c h e d i s o t t o l i n e a r e l a d e t a s s a z i o n e d e l l e t r e d i c e s i m e a n c h e p e r i p e n s i o n a t i , g l i s t r a o r d i n a r i , i p r e m i d i p r o d u z i o n e e l ' a u m e n t o d e l w e l f a r e a z i e n d a l e " , c o n c l u d e .