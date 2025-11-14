R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o f a t t o u n a m a n o v r a d a 1 8 . 7 m i l i a r d i , p e r r i e n t r a r e d a l l a p r o c e d u r a d i i n f r a z i o n e , p o r t a n d o c i a l d i s o t t o d e l 3 % e d u s c i r e d a l l a p r o c e d u r a d ’ i n f r a z i o n e . C i s i a m o r i u s c i t i c o n u n a n n o d ’ a n t i c i p o , a b b i a m o t e n u t o i c o n t i i n o r d i n e e p r e v i s t o m i s u r e c h e c o n i u g a n o e c o n o m i a s o c i a l e e d e c o n o m i a r e a l e . A b b i a m o p r e v i s t o i n t e r v e n t i p e r l e i m p r e s e , c o m e l ’ i p e r a m m o r t a m e n t o a l 1 8 0 % e a l 2 2 0 % p e r s p e c i f i c h e s i t u a z i o n i e c o l o g i c h e , s i a m o i n t e r v e n u t i s u l l a Z e s , a b b i a m o r e s o s t r u t t u r a l e i l t a g l i o d e l c u n e o f i s c a l e , i n t e r v e n e n d o q u i n d i a s o s t e g n o d e i r e d d i t i p i ù b a s s i , m a a n c h e d e l c e t o m e d i o c o n l a r i d u z i o n e d e l l ’ a l i q u o t a I r p e f d a l 3 5 % a l 3 3 % " . C o s ì M a u r i z i o C a s a s c o , d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a e r e s p o n s a b i l e d e l d i p a r t i m e n t o e c o n o m i a d e l p a r t i t o , a S k y e c o n o m i a . " C i s o n o p e r ò q u e s t i o n i - p r o s e g u e - c h e s t i a m o a n c o r a a f f r o n t a n d o , c o m e q u e l l a c h e r i g u a r d a l a d o p p i a t a s s a z i o n e a l l ’ i n t e r n o d e l l a m e d e s i m a c a t e n a s o c i e t a r i a , c h e n o n è s o l o u n p r o b l e m a f i s c a l e m a e c o n o m i c o . U n a p r o p o s t a a s s o l u t a m e n t e l e c i t a e p o s i t i v a è q u e l l a c h e s u l l a r i v a l u t a z i o n e d e l l ’ o r o g r e z z o e d e l l e m o n e t e . S i g n i f i c a i n t r o d u r r e u n a m i s u r a a n a l o g a a q u e l l a g i à u t i l i z z a t a p e r l a r i v a l u t a z i o n e d e i t e r r e n i , d e g l i i m m o b i l i o p e r q u e l l a s o c i e t a r i a . È s u b a s e v o l o n t a r i a e r i c a l c a u n a n o r m a g i à e s i s t e n t e f i n o a l 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 3 : c o n s e n t e a c h i p o s s i e d e l i n g o t t i o m o n e t e d ’ o r o , s o l o i n f o r m a g r e z z a , d i p a g a r e u n ’ i m p o s t a d e l 1 3 % a n z i c h é d e l 2 6 % , a p p l i c a t a s u l l a p l u s v a l e n z a e n o n s u l l ’ i n t e r o c o r r i s p e t t i v o " . " I n p r a t i c a : s e p o s s i e d i o r o a c q u i s t a t o a n n i f a a u n p r e z z o m o l t o p i ù b a s s o , o g g i m a g a r i d e c u p l i c a t o , p u o i r i v a l u t a r l o p a g a n d o i l 1 3 % i n v e c e d e l 2 6 % . D o p o l a r i v a l u t a z i o n e n o n p a g h i p i ù n u l l a a l m o m e n t o d e l l a v e n d i t a . Q u e s t o s e r v e a e v i t a r e i l m e r c a t o n e r o d e l l ’ o r o : e v i t a c h e i c i t t a d i n i s i a n o c o s t r e t t i a v e n d e r e a n e g o z i n o n a u t o r i z z a t i o a p o r t a r e l ’ o r o i n S v i z z e r a , p e r m e t t e i n v e c e u n a r e g o l a r i z z a z i o n e v o l o n t a r i a c o n u n ’ i m p o s t a d i m e z z a t a , 1 3 % r i s p e t t o a l 2 6 % , s i s t e m a n d o d e f i n i t i v a m e n t e l a p o s i z i o n e f i s c a l e d e l l ’ o r o r i c e v u t o , a d e s e m p i o , i n e r e d i t à . I n q u e s t o m o d o n o n c i s a r a n n o p i ù s o r p r e s e q u a n d o s i a n d r à a v e n d e r e l ’ o r o n o n c i s a r a n n o p i ù c o s t i e s i e v i t e r a n n o a c c e r t a m e n t i o s a n z i o n i f u t u r e " , c o n c l u d e .