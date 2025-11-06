R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - ” L e d i c h i a r a z i o n i d e l p r e s i d e n t e d e l l ’ I s t a t F r a n c e s c o M a r i a C h e l l i i n a u d i z i o n e d a v a n t i a l l e c o m m i s s i o n i B i l a n c i o d i C a m e r a e S e n a t o c o n f e r m a n o l a b o n t à e l a c o n c r e t e z z a d e l l e m i s u r e p r o p o s t e d a F o r z a I t a l i a . I l t a g l i o d i d u e p u n t i p e r c e n t u a l i d e l l a s e c o n d a a l i q u o t a I r p e f , c o s ì c o m e h a d i c h i a r a t o i l p r e s i d e n t e C h e l l i , p o r t e r à u n b e n e f i c i o m e d i o d i 2 3 0 e u r o a o l t r e 1 4 m i l i o n i d i c o n t r i b u e n t i e d i c i r c a 2 7 6 e u r o p e r 1 1 m i l i o n i d i f a m i g l i e , c o n p u n t e d i r i s p a r m i o c h e a r r i v a n o f i n o a 4 3 0 e u r o l ’ a n n o . S i t r a t t a d i u n r i s u l t a t o i m p o r t a n t e c h e v a n e l l a d i r e z i o n e g i u s t a : r e s t i t u i r e p o t e r e d ’ a c q u i s t o a l a v o r a t o r i e f a m i g l i e e s o s t e n e r e l a c r e s c i t a ” . C o s ì i n u n a n o t a M a u r i z i o C a s a s c o , d e p u t a t o e r e s p o n s a b i l e E c o n o m i a d i F o r z a I t a l i a . “ P e r F o r z a I t a l i a i l t a g l i o d e l l ’ I r p e f è s t a t a u n a p r i o r i t à g i à e v i d e n z i a t a n e l l a s c o r s a m a n o v r a d i b i l a n c i o , i n l i n e a c o n l a n o s t r a p o l i t i c a d e l l a r i d u z i o n e d e l l e t a s s e c o m e s t r u m e n t o d i c r e s c i t a e c o n o m i c a e s o c i a l e . L o s c o r s o a n n o s i a m o i n t e r v e n u t i a f a v o r e d e i r e d d i t i m e d i o - b a s s i c o n i l t a g l i o d e l c u n e o f i s c a l e e c o n l ’ a c c o r p a m e n t o d e l l e a l i q u o t e I r p e f . Q u e s t ’ a n n o , c o n l ’ a b b a s s a m e n t o d e l l ’ a l i q u o t a i n t e r m e d i a d a l 3 5 a l 3 3 % p e r i r e d d i t i f i n o a 5 0 . 0 0 0 e u r o , m a n t e n i a m o l ’ i m p e g n o v e r s o i l c e t o m e d i o , c h e d a s e m p r e s o s t i e n e s u l l e p r o p r i e s p a l l e i l p e s o m a g g i o r e d e l c a r i c o f i s c a l e . I l n o s t r o o b i e t t i v o , n e l l a p r o s s i m a m a n o v r a , è a m p l i a r e u l t e r i o r m e n t e l a p l a t e a d e i b e n e f i c i a r i f i n o a i r e d d i t i d i 6 0 . 0 0 0 e u r o ” , c o n c l u d e .