R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a m a n o v r a h a r i s p e t t a t o p i e n a m e n t e i p a r a m e t r i f i s s a t i d a l l ’ U n i o n e E u r o p e a . È u n a m a n o v r a d a 1 8 , 7 m i l i a r d i d i e u r o , c h e c o n s e n t e a l l ’ I t a l i a d i r i e n t r a r e c o n u n a n n o d i a n t i c i p o r i s p e t t o a g l i o b i e t t i v i e u r o p e i i n m a t e r i a d i i n f r a z i o n e e f i n a n z a p u b b l i c a . Q u e s t o d i m o s t r a u n a g r a n d e c r e d i b i l i t à d e l l ’ I t a l i a a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e : i l m i g l i o r a m e n t o d e i g i u d i z i d e l l e a g e n z i e d i r a t i n g e l a r i d u z i o n e d e l l o s p r e a d d a 2 2 0 p u n t i a m e n o d i 8 0 i n t r e a n n i n e s o n o l a p r o v a c o n c r e t a " . C o s ì M a u r i z i o C a s a s c o , d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a e r e s p o n s a b i l e d e l d i p a r t i m e n t o E c o n o m i a d e l p a r t i t o . " I l g o v e r n o - p r o s e g u e - è i n t e r v e n u t o s i a s u l l ’ e c o n o m i a r e a l e s i a s u l l ’ e c o n o m i a s o c i a l e . S u l f r o n t e d e l l ’ e c o n o m i a r e a l e , n e g l i u l t i m i t r e a n n i l ’ e s e c u t i v o h a a g i t o c o n d e c i s i o n e p e r r i d u r r e l a p r e s s i o n e f i s c a l e e m e t t e r e p i ù s o l d i n e l l e t a s c h e d e g l i i t a l i a n i . A b b i a m o s t a n z i a t o o l t r e 1 8 m i l i a r d i p e r l ’ a b b a t t i m e n t o d e l l e t a s s e . R i c o r d i a m o i 1 2 m i l i a r d i d e s t i n a t i a l t a g l i o d e l c u n e o f i s c a l e n e l p r i m o a n n o , u n r i s u l t a t o c h e m o l t i a s i n i s t r a r i t e n e v a n o i m p o s s i b i l e , p o i c o n f e r m a t o n e l s e c o n d o a n n o e r e s o s t r u t t u r a l e n e l t e r z o . C o n l ’ a c c o r p a m e n t o d e l l e a l i q u o t e I r p e f , f i n o a 3 5 . 0 0 0 e u r o d i r e d d i t o i c i t t a d i n i h a n n o p o t u t o b e n e f i c i a r e d i u n u l t e r i o r e v a n t a g g i o f i s c a l e , e o g g i c o n l a r i d u z i o n e d e l l ’ I r p e f d a l 3 5 % a l 3 3 % f i n o a 5 0 . 0 0 0 e u r o d i r e d d i t o , c o n u n t e t t o f i s s a t o a 2 0 0 . 0 0 0 e u r o , s i r e a l i z z a u n n u o v o a b b a t t i m e n t o d e l l e t a s s e , a b e n e f i c i o s o p r a t t u t t o d e l c e t o m e d i o , t r o p p o s p e s s o d i m e n t i c a t o " . " N o i a b b i a m o a b b a s s a t o l e t a s s e a t u t t i , l a d i s q u i s i z i o n e s u c h i h a p e r c e p i t o d i p i ù o m e n o è a s s o l u t a m e n t e s t r u m e n t a l e . I l p u n t o è c h i a r o : a b b i a m o r i d o t t o l e t a s s e e a u m e n t a t o i l r e d d i t o d i s p o n i b i l e p e r g l i i t a l i a n i , p a r t e n d o d a i r e d d i t i p i ù b a s s i f i n o a l c e t o m e d i o . Q u e s t a è l a r i c e t t a d e l c e n t r o d e s t r a e d i F o r z a I t a l i a . S u l p i a n o s o c i a l e , a b b i a m o d e s t i n a t o 2 , 4 m i l i a r d i a g g i u n t i v i a l l a s a n i t à , p o r t a n d o l ’ i m p e g n o c o m p l e s s i v o a 7 , 4 m i l i a r d i d i e u r o . S i a m o i n o l t r e i n t e r v e n u t i a f a v o r e d e l l e i m p r e s e c o n u n i p e r a m m o r t a m e n t o a l 1 8 0 % e a l 2 2 0 % p e r g l i i n v e s t i m e n t i e c o l o g i c i . I n f i n e , l a Z e s h a g i à p r o d o t t o r i s u l t a t i s t r a o r d i n a r i p e r g l i i n v e s t i m e n t i n e l C e n t r o - S u d . Q u e s t a è u n a m a n o v r a s e r i a e c r e d i b i l e " , c o n c l u d e .