R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " R i m a n g o s i n c e r a m e n t e s o r p r e s o d a l l e p a r o l e d e l l ’ o n o r e v o l e D e L u c a . D e f i n i r e q u e s t a m a n o v r a d i b i l a n c i o ‘ d i a u s t e r i t à ’ s i g n i f i c a i g n o r a r e l a r e a l t à d e i n u m e r i e i l c o n t e s t o i n c u i l ’ I t a l i a s i t r o v a a o p e r a r e . T e n e r e i c o n t i i n o r d i n e n o n è a u s t e r i t y , m a b u o n s e n s o : r i d u r r e i l d e b i t o p u b b l i c o s i g n i f i c a p a g a r e m e n o i n t e r e s s i e l i b e r a r e r i s o r s e p e r i n v e s t i m e n t i e p o l i t i c h e s o c i a l i . È u n a s c e l t a d i r e s p o n s a b i l i t à v e r s o i c i t t a d i n i e l e f u t u r e g e n e r a z i o n i , n o n d i s a c r i f i c i o i m p o s t o . Q u a n t o a l l e t a s s e , è c u r i o s o s e n t i r e a c c u s e d i a u m e n t i d a c h i h a s o s t e n u t o g o v e r n i c h e l e h a n n o p o r t a t e a i l i v e l l i p i ù a l t i d ’ E u r o p a " . C o s ì i n u n a n o t a i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ' I t a l i a N i c o l a C a l a n d r i n i , p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e B i l a n c i o . " C o n q u e s t a m a n o v r a - p r o s e g u e - r i d u c i a m o l ’ a l i q u o t a I r p e f d a l 3 5 a l 3 3 % p e r i r e d d i t i t r a i 2 8 e i 5 0 m i l a e u r o , u n a m i s u r a c o n c r e t a c h e l a s c i a p i ù s o l d i n e l l e t a s c h e d i l a v o r a t o r i e f a m i g l i e d e l c e t o m e d i o . A l t r o c h e a u m e n t o d e l l e t a s s e : q u e s t a è u n a m a n o v r a c h e r e s t i t u i s c e f i d u c i a e p o t e r e d ’ a c q u i s t o . A n c h e s u l f r o n t e d e l l a s a n i t à , l e c i f r e p a r l a n o c h i a r o . I l F o n d o s a n i t a r i o n a z i o n a l e c r e s c e n e l 2 0 2 6 g r a z i e a n u o v e r i s o r s e p e r 2 , 4 m i l i a r d i c h e , s o m m a n d o s i a g l i s t a n z i a m e n t i g i à p r e v i s t i n e g l i a n n i s c o r s i , c o n s e n t o n o d i f i n a n z i a r e i r i n n o v i c o n t r a t t u a l i d e l p e r s o n a l e , r i d u r r e l e l i s t e d ’ a t t e s a e r a f f o r z a r e i s e r v i z i s u l t e r r i t o r i o " . " P a r l a r e d i t a g l i è s e m p l i c e m e n t e f a l s o . L a l e g g e d i b i l a n c i o c o n t i e n e i n o l t r e m i s u r e d i s o s t e g n o p e r i c e t i m e n o a b b i e n t i e p e r l e f a m i g l i e p i ù i n d i f f i c o l t à : r i f i n a n z i a m o l a C a r t a ‘ D e d i c a t a a T e ’ c o n 5 0 0 m i l i o n i n e l 2 0 2 6 , e a l t r e t t a n t i n e l 2 0 2 7 , r e s t a n o i n v i g o r e i b o n u s s o c i a l i s u l l e u t e n z e p e r c h i h a I s e e b a s s o s e c o n d o l e d e l i b e r e A r e r a e p r o s e g u o n o g l i s t r u m e n t i p e r l a c a s a c o m e i l F o n d o p r i m a c a s a , g i à r i f i n a n z i a t o p e r i l 2 0 2 6 – 2 0 2 7 . S u l f r o n t e n a t a l i t à , s o n o c o n f e r m a t i i s o s t e g n i g i à a t t i v i , b o n u s n u o v i n a t i e b o n u s m a m m e r a f f o r z a t o . I n v e c e d i p a r l a r e p e r s l o g a n l ’ o p p o s i z i o n e d o v r e b b e r i c o n o s c e r e c h e q u e s t a m a n o v r a t i e n e i n s i e m e r i g o r e e s o l i d a r i e t à , c r e s c i t a e g i u s t i z i a s o c i a l e , r e s p o n s a b i l i t à e s o s t e g n o a f a m i g l i e e i m p r e s e . È q u e s t a l a d i f f e r e n z a t r a c h i g o v e r n a c o n s e r i e t à e c h i f a s o l o p r o p a g a n d a " , c o n c l u d e .