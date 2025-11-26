R o m a , 2 6 n o v ( A d n k r o n o s ) - " L a p r i m a b o z z a d e l c a l e n d a r i o n o n p r e v e d e v a l a l e g g e d i B i l a n c i o , s i a n d a v a a l l ' e s e r c i z i o p r o v v i s o r i o . C i è s e m b r a t o s u r r e a l e " . L o h a d e t t o l a c a p i g r u p p o d e l P d a l l a C a m e r a C h i a r a B r a g a a l t e r m i n e d e l l a C o n f e r e n z a d e i c a p i g r u p p o d i M o n t e c i t o r i o . " C ' è u n t e m a , c h e l a m a n o v r a v e n g a t r a t t a t a i n m a n i e r a c o s ì b u r o c r a t i c a e c h e n o n s i g a r a n t i s c a i l b i c a m e r a l i s m o . Q u e s t o d e n o t a u n o s c a d i m e n t o d e l l a d i s c u s s i o n e p a r l a m e n t a r e . A b b i a m o c h i e s t o c h i a r e z z a a l g o v e r n o , c i h a n n o d e t t o ' v e d r e m o c o s a a c c a d e i n S e n a t o ' , h a n n o i n s e r i t o l a l e g g e d i B i l a n c i o i n c a l e n d a r i o s o l o d o p o l e n o s t r e i n s i s t e n z e . L e p r e m e s s e n o n s o n o i n c o r a g g i a n t i " , h a a g g i u n t o B r a g a .