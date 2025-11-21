R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ i n f l a z i o n e c a l a , i p r e z z i n o . D a l l ’ a l i m e n t a r e a i t r a s p o r t i , d a l l ’ e n e r g i a a g l i a f f i t t i , n o n è s o l o u n p r o b l e m a d i n u m e r i : è u n a r e a l t à c h e i n c i d e s u l l e s c e l t e q u o t i d i a n e d i m i l i o n i d i p e r s o n e e a m p l i f i c a l e d i s u g u a g l i a n z e . M e n t r e i l G o v e r n o r e s t a p r i g i o n i e r o d i a n n u n c i e i n t e r v e n t i f r a m m e n t a t i , l e f a m i g l i e v e d o n o e r o d e r s i i l p r o p r i o p o t e r e d ’ a c q u i s t o e l e i m p r e s e , s o p r a t t u t t o l e p i c c o l e e m e d i e , a f f r o n t a n o c o s t i c h e m e t t o n o a r i s c h i o i n v e s t i m e n t i e o c c u p a z i o n e . S e r v o n o m i s u r e s t r u t t u r a l i , n o n i d e o l o g i e " . C o s ì C h i a r a B r a g a , C a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i . " L e s p e s e c r e s c o n o p i ù d e g l i s t i p e n d i e n e l l a l e g g e d i b i l a n c i o G i o g e t t i - M e l o n i n o n c ’ è u n a s t r a t e g i a p e r p r o m u o v e r e n é s v i l u p p o n é g i u s t i z i a s o c i a l e . I l P a e s e m e r i t a u n a r i s p o s t a a l l ’ a l t e z z a d e l l e d i f f i c o l t à c h e s t a v i v e n d o , n o n u n G o v e r n o p r i g i o n i e r o d e l l a s u a p r o p a g a n d a " .