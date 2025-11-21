Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "L’inflazione cala, i prezzi no. Dall’alimentare ai trasporti, dall’energia agli affitti, non è solo un problema di numeri: è una realtà che incide sulle scelte quotidiane di milioni di persone e amplifica le disuguaglianze. Mentre il Governo resta prigioniero di annunci e interventi frammentati, le famiglie vedono erodersi il proprio potere d’acquisto e le imprese, soprattutto le piccole e medie, affrontano costi che mettono a rischio investimenti e occupazione. Servono misure strutturali, non ideologie". Così Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati. "Le spese crescono più degli stipendi e nella legge di bilancio Giogetti-Meloni non c’è una strategia per promuovere né sviluppo né giustizia sociale. Il Paese merita una risposta all’altezza delle difficoltà che sta vivendo, non un Governo prigioniero della sua propaganda".
Manovra: Braga, 'costi aumentano, dal governo solo propaganda'
21 novembre, 2025 • 12:20