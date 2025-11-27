R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a m a n o v r a e c o n o m i c a v i e n e f u o r i d a l l a C o m m i s s i o n e , v e d i a m o . P e r q u a n t o m i r i s u l t a i l n o s t r o e m e n d a m e n t o s u l l ' a m p l i a m e n t o d e l l a p l a t e a d e l l a r o t t a m a z i o n e è a n c o r a l ì e n e s s u n o c i h a d e t t o d i n o " . " N o i a b b i a m o m e s s o a c o p e r t u r a d i t u t t i i c o s t i d e i n o s t r i e m e n d a m e n t i i l c o n t r i b u t o d e l l e b a n c h e . V e d r e m o c o m e s e m p r e c o m e e v o l v e r à l a d i s c u s s i o n e . S i a m o a n c o r a a l l a c o m p o s i z i o n e d e l f a s c i c o l o d e g l i e m e n d a m e n t i s e g n a l a t i . I e r i a b b i a m o f a t t o u n a p p r o f o n d i m e n t o s u g l i e n t i l o c a l i , t e m a s u l q u a l e s i a m o , m i p a r e , t u t t i d ' a c c o r d o " . C o s ì C l a u d i o B o r g h i , c a p o g r u p p o d e l l a L e g a i n c o m m i s s i o n e B i l a n c i o a l S e n a t o , a d A f f a r i t a l i a n i . " C r e d o c h e i l g o v e r n o s t i a a s p e t t a n d o a n c h e i d a t i d e l P n r r . N o n c h i e d i a m o s o l d i a l l e b a n c h e p e r i l g u s t o d i c h i e d e r l i - p r o s e g u e - m a p e r c h é c i s o n o e m e n d a m e n t i c h e v a n n o a v a n t a g g i o d e i c i t t a d i n i , d e l i p e n s i o n a t i , d e l l e i m p r e s e , e p e n s o a p p u n t o a l l e c a r t e l l e e s a t t o r i a l i , e d è q u i n d i g i u s t o i n d i c a r e l a v i a c o r r e t t a : i s o l d i n o n s i p r e n d o n o c o n n u o v e t a s s e s u g l i i t a l i a n i o c o n t a g l i m a i l p u n t o d o v e p r e n d e r e l e r i s o r s e s o n o l e b a n c h e c h e i n q u e s t i a n n i h a n n o f a t t o m i l i a r d i d i u t i l i " . " L a n o s t r a p r i o r i t à è c h e s i e v i t i d a l 2 0 2 7 l ' i n n a l z a m e n t o d e l l ' e t à p e r u s c i r e d a l m o n d o d e l l a v o r o . N o n è p o s s i b i l e c h e i n F r a n c i a s i v a d a i n p e n s i o n e a 6 2 a n n i e i n I t a l i a a 6 7 e s i v o g l i a a n c h e a u m e n t a r e l ' e t à . T a n t o c h e p r o v o c a t o r i a m e n t e a b b i a m o p r e s e n t a t o u n e m e n d a m e n t o c h e i n v e c e d i a u m e n t a r e d i u n m e s e l ' e t à p e r a n d a r e i n p e n s i o n e l a d i m i n u i s c e d i u n o , g i u s t o p e r f a r c a p i r e b e n e q u a l e s i a l a n o s t r a p o s i z i o n e " . " L a f l a t t a x a l 1 5 % p e r t u t t i r i s o l v e r e b b e i l p r o b l e m a d e l l ' e v a s i o n e e d e l l ' e l u s i o n e f i s c a l e . N o i a p p e n a p o s s i b i l e c e r c h i a m o d i a l l a r g a r l a a l m a g g i o r n u m e r o d i c o n t r i b u e n t i . F u n z i o n a b e n i s s i m o c o n g l i a u t o n o m i , m a a f e r m a r c i è u n a n o r m a e u r o p e a s e c o n d o l a q u a l e o l t r e 8 5 m i l a e u r o d i r e d d i t o a n n u o s o t t r a r r e b b e g e t t i t o I v a , c h e è u n a t a s s a c o m u n i t a r i a . A b b i a m o p r e s e n t a t o i n t e r r o g a z i o n i s u q u e s t o p u n t o c h e n o n c i c o n v i n c e a f f a t t o . C o m u n q u e l a f l a t t a x a l 1 5 % p e r t u t t i è l ' o b i e t t i v o d e l l a L e g a c h e v a o t t e n u t o i l p r i m a p o s s i b i l e " , c o n c l u d e .