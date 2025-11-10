R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - E m e n d a m e n t i " c r o c c a n t i " a l l a l e g g e d i b i l a n c i o ? " V e n d e r e a d a l t r i p a e s i e u r o p e i c h e v o g l i o n o u s a r l o q u o t e d e l M e s r i m a s t e e p r o c u r a r s i 1 5 m i l i a r d i c o n c u i a b b a s s a r e l e t a s s e " . U n a l t r o c h e " v o r r e i p r o p o r r e , t o g l i e r e l a r e v e r s i b i l i t à p e r l e p e n s i o n i d e l l e u n i o n i c i v i l i , s e v u o i l a r e v e r s i b i l i t à t i s p o s i " . C o s ì i l s e n a t o r e d e l l a L e g a C l a u d i o B o r g h i e r e l a t o r e d e l l a m a n o v r a a U n g i o r n o d a p e c o r a s u R a i R a d i o 1 . " S u g l i a f f i t t i b r e v i , l a t a s s a l a c a n c e l l i a m o o q u a n t o m e n o l a c a m b i a m o . F i n o a d o r a h o p a r l a t o s o l o c o n g e n t e c h e è c o n t r a r i a " . " I o s p e r o c h e s i c a n c e l l i d e l t u t t o " , c o n c l u d e .