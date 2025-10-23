R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " È l a m a n o v r a d e l l o s c e r i f f o d i N o t t i n g h a m q u e l l a d i G i o r g i a M e l o n i . N i e n t e p e r s t i p e n d i e p e n s i o n i , m a 2 3 m i l i a r d i d i e u r o p e r l e s p e s e m i l i t a r i . I l t a g l i o d e l l e t a s s e n o n c o i n v o l g e r à i l 7 5 % d e i c o n t r i b u e n t i e , p e r i r e d d i t i f i n o a 2 8 m i l a e u r o , i l b e n e f i c i o s a r à d i a p p e n a 1 , 7 0 e u r o a l m e s e " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a , p a r l a n d o c o n i c r o n i s t i i n P i a z z a M o n t e c i t o r i o .