R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l G o v e r n o h a s c e g l i e l a s t a g n a z i o n e e s i g a l l e g g i a r e . L a q u a r t a m a n o v r a M e l o n i v a l e p i ù o m e n o 1 8 m i l i a r d i , l a p i ù b a s s a d e l l ’ u l t i m o d e c e n n i o : n u m e r i c h e n o n r e g g o n o l ’ u r t o d i u n ’ e c o n o m i a f e r m a . I l P I L 2 0 2 5 v i a g g i a v e r s o l o 0 , 5 % ( c o n t r o l ’ 1 % p r o m e s s o ) , l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e n e i p r i m i s e t t e m e s i è - 0 , 8 % s u l 2 0 2 4 , l e o r e d i c a s s a i n t e g r a z i o n e r i s c h i a n o i 6 0 0 m i l i o n i a f i n e a n n o . S e n z a P n r r s a r e m m o i n r e c e s s i o n e . N e l f r a t t e m p o l a p r e s s i o n e f i s c a l e r e s t a a l 4 2 , 8 % e i s a l a r i r e a l i n o n h a n n o r e c u p e r a t o l ’ e r o s i o n e 2 0 2 2 - 2 3 " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a i n t e r v e n u t o a R o v i g o a d u n i n c o n t r o c o n l e p a r t i s o c i a l i , c o n l a d e p u t a t a N a d i a R o m e o , p e r u n a i n i z i a t i v a e l e t t o r a l e d e m a s o s t e g n o d i G i o v a n n i M a n i l d o c a n d i d a t o d e l c e n t r o s i n i s t r a a P r e s i d e n t e d e l l a r e g i o n e V e n e t o . " D i f r o n t e a i d a z i U s a c h e c o l p i s c o n o m e c c a n i c a , f a r m a c e u t i c a , m o d a , a g r o a l i m e n t a r e e l u s s o ( f i n o a 1 0 m i l i a r d i d i e x p o r t a r i s c h i o ) , i l g o v e r n o n o n m e t t e i n c a m p o u n p i a n o d i d i f e s a d e l l ’ i n d u s t r i a . S u l l ’ I r p e f , l a r i d u z i o n e a l 3 3 % f i n o a 5 0 m i l a e u r o p r o d u c e b e n e f i c i d i p o c h i e u r o a l m e s e : m i s u r a f r a m m e n t a t a , c h e n o n s t e r i l i z z a d a v v e r o i l f i s c a l d r a g . P r o s e g u e l a s t a g i o n e d i c o n d o n i e r o t t a m a z i o n i m e n t r e m a n c a n o i n v e s t i m e n t i v e r i . S u l l a s a n i t à l a s p e s a t o r n a a c a l a r e i n r a p p o r t o a l P I L ( d a l 6 , 1 6 % a l 5 , 9 3 % e n t r o i l 2 0 2 8 ) : c i s o n o o r g a n i c i i n s u f f i c i e n t i , l i s t e d ’ a t t e s a n o n a f f r o n t a t e , r i s o r s e d i s p e r s e . S c u o l a e r i c e r c a s u b i s c o n o t a g l i e r i n v i i , l a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e a s s e n t e . I l M e z z o g i o r n o è p e n a l i z z a t o d a l l e r i m o d u l a z i o n i d e i F o n d i p e r l o S v i l u p p o e l a C o e s i o n e e d a l l ’ u s o i m p r o p r i o d e l P n r r a c o p e r t u r a . N e l f r a t t e m p o s i p r e o c c u p a n o d e l P o n t e e n o n c ’ è u n e u r o i n m a n o v r a p e r l e a r e e i n t e r n e d e l P a e s e " . " È u n a m a n o v r a m o d e s t a e r i n u n c i a t a r i a , c h e a c c e t t a l a c r e s c i t a z e r o e s c a r i c a i l c o s t o d e l l ’ i m m o b i l i s m o s u f a m i g l i e , l a v o r a t o r i e P m i . I l P d p r o p o n e s c e l t e o p p o s t e : s a l a r i o m i n i m o , s t e r i l i z z a z i o n e d e l f i s c a l d r a g , t a g l i o d e l c o s t o d e l l ’ e n e r g i a , p o l i t i c a i n d u s t r i a l e v e r d e e d i g i t a l e c h e d i f e n d a l e f i l i e r e s t r a t e g i c h e ( a u t o m o t i v e , s i d e r u r g i a , m o d a , a g r o a l i m e n t a r e ) , e u n r i f i n a n z i a m e n t o s t r u t t u r a l e d i s a n i t à , s c u o l a e r i c e r c a . L ’ I t a l i a - h a c o n c l u s o B o c c i a - n o n h a b i s o g n o d i a u s t e r i t à d i f e n s i v a , m a d i s v i l u p p o e g i u s t i z i a s o c i a l e . S e n z a u n a s v o l t a , q u e s t o P a e s e – t e n u t o i n p i e d i d a l P n r r – r i s c h i a d i s p e g n e r s i ” .