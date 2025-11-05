R o m a , 5 n o v ( A d n k r o n o s ) - " L o s p e t t a c o l o c h e l a m a g g i o r a n z a s t a d a n d o i n C o m m i s s i o n e B i l a n c i o s u l l a m a n o v r a è p a t e t i c o . O r a i p a r t i t i c h e s o s t e n g o n o i l g o v e r n o s t a n n o l i t i g a n d o s u l r u o l o d e l r e l a t o r e : s i c c o m e n e s s u n o s i f i d a d e l l ’ a l t r o , n o n è a n c o r a s t a t o n o m i n a t o . E q u e l l o c h e è a n c o r a p i ù r i d i c o l o è c h e p a r e s i s t i a v a l u t a n d o l a s c e l t a d i n o m i n a r n e a d d i r i t t u r a q u a t t r o . N o n è m a i s u c c e s s o e s a r e b b e v e r g o g n o s o " . L o d i c e F r a n c e s c o B o c c i a . " O r m a i s i a m o a l l a d i v i s i o n e d e i p e z z i d i p o t e r e e a l l a s p a r t i z i o n e d e l b o t t i n o , c o n l a r e g i a d e l g o v e r n o , c h e a n c o r a u n a v o l t a p r e t e n d e d i g u i d a r e i l P a r l a m e n t o a t t r a v e r s o l e p r e s s i o n i s u l l a s u a s t e s s a m a g g i o r a n z a . U n a m a g g i o r a n z a c h e p e n s a s o l o a g l i e q u i l i b r i i n t e r n i , m e n t r e i l P a e s e a f f r o n t a p r o b l e m i g r a v i s s i m i : d i s u g u a g l i a n z e c r e s c e n t i , l a v o r o p o v e r o , i m p r e s e i n d i f f i c o l t à " , p r o s e g u e i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d . " A i p a r t i t i d i q u e s t a d e s t r a n o n i n t e r e s s a n u l l a d e i c i t t a d i n i e d e l l e l o r o f a t i c h e q u o t i d i a n e . L ’ u n i c o c o l l a n t e c h e l i t i e n e i n s i e m e è l a g e s t i o n e d e l p o t e r e , n o n l ’ i n t e r e s s e d e l l ’ I t a l i a . S t a n n o i n s i e m e , s ì , m a s o l o p e r d i v i d e r s i i l p o t e r e e g a r a n t i r s i u n e q u i l i b r i o i n t e r n o , m e n t r e f u o r i d a P a l a z z o C h i g i c r e s c e l a s f i d u c i a d i c h i l a v o r a , p r o d u c e e n o n a r r i v a a l l a f i n e d e l m e s e " , c o n c l u d e B o c c i a .