R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D a i d a t i d e l l ’ I s t a t p r e s e n t a t i o g g i e m e r g e c o n c h i a r e z z a c h e n e l 2 0 2 4 b e n 5 , 8 m i l i o n i d i p e r s o n e h a n n o r i n u n c i a t o a c u r a r s i . I l 9 , 9 % d e l t o t a l e . N e l 2 0 2 3 e r a n o i l 7 , 6 % , n e l 2 0 2 2 i l 7 % . È d e l t u t t o e v i d e n t e c h e l e c a u s e p r i n c i p a l i s o n o l e l i s t e d ’ a t t e s a e l e d i f f i c o l t à e c o n o m i c h e . E o v v i a m e n t e a ‘ p a g a r e ’ d i p i ù s o n o l e d o n n e , g l i a n z i a n i , l e p e r s o n e p i ù f r a g i l i e c o n b a s s o l i v e l l o d i i s t r u z i o n e . Q u e s t i d a t i c o s t i t u i s c o n o u n i n d i c a t o r e d i r e t t o d e l l ’ a c c e s s i b i l i t à e f f e t t i v a d e l S s n e q u i n d i d e l r i s c h i o d i d i s u g u a g l i a n z e t e r r i t o r i a l i e s o c i a l i . E c i d i c o n o c h e l a m a n o v r a c h e s t i a m o d i s c u t e n d o p r e v e d e u n a u m e n t o n o m i n a l e d e l f i n a n z i a m e n t o S s n m a n o n u n a u m e n t o d e l f i n a n z i a m e n t o d e l S s n i n p e r c e n t u a l e r i s p e t t o a l P i l " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a , d o p o l ’ a u d i z i o n e s v o l t a d a l l ’ I s t a t i n c o m m i s s i o n e B i l a n c i o . " L e c o n c l u s i o n i d e l l ’ I s t a t s o n o c h i a r e e c o n f e r m a n o q u e l l o c h e s o s t e n i a m o d a t e m p o : l ’ a u m e n t o n o m i n a l e d e l f i n a n z i a m e n t o n o n è s u f f i c i e n t e a d a g g r a d i r e i l p r o b l e m a , e d è n e c e s s a r i o a u m e n t a r e i l f i n a n z i a m e n t o d e l s e r v i z i o i n p e r c e n t u a l e r i s p e t t o a l P i l . A d i m o s t r a z i o n e c h e i l g o v e r n o f a s o l o c h i a c c h i e r e : l a v e r i t à è c h e l a s a n i t à p u b b l i c a è s o t t o f i n a n z i a t a e c h e m o l t e f a m i g l i e c o n t i n u e r a n n o p u r t r o p p o a r i n u n c i a r e a c u r a r s i " , c o n c l u d e .