R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L o s p e t t a c o l o c h e l a m a g g i o r a n z a s t a d a n d o i n c o m m i s s i o n e B i l a n c i o s u l l a m a n o v r a è p a t e t i c o . A l t r o c h e m a g g i o r a n z a g r a n i t i c a e c o e s a . N o n è m a i a v v e n u t o , n e m m e n o c o n g o v e r n i p i ù c o m p o s i t i c h e v e n i s s e r o n o m i n a t i 4 r e l a t o r i . È l a c o n f e r m a c h e i l g o v e r n o n o n s i f i d a d e i p a r t i t i e c h e i p a r t i t i n o n s i f i d a n o l ’ u n o d e l l ’ a l t r o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d , F r a n c e s c o B o c c i a . " I n t r e g i o r n i l e p a r t i s o c i a l i , l e i m p r e s e , l e a s s o c i a z i o n i d a t o r i a l i , l e a u t o r i t à h a n n o d i f a t t o d e m o l i t o l a m a n o v r a . M a a l l a d e s t r a n o n i m p o r t a . L ’ u n i c o c o l l a n t e c h e l i t i e n e i n s i e m e è l a g e s t i o n e d e l p o t e r e , n o n l ’ i n t e r e s s e d e l l ’ I t a l i a . S t a n n o i n s i e m e , s ì , m a s o l o p e r d i v i d e r s i p o t e r e , p r o b a b i l m e n t e p o c h i s p i c c i o l i e g a r a n t i r s i u n e q u i l i b r i o i n t e r n o , m e n t r e f u o r i d a P a l a z z o C h i g i c r e s c e l a s f i d u c i a d e l l e f a m i g l i e , d i c h i l a v o r a , d i c h i p r o d u c e " , c o n c l u d e .